Moto2 – Una reginetta nel paddock | Miss Italia ospite speciale del team Italtrans Racing

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Carlotta Maggiorana,2018,in Qatar dell’In occasione del primo appuntamento del Motomondiale,2018 èdel dell’. Insieme a Lewis Hamilton, neldi Moto3,e MotoGp si aggira infatti la bellissima Carlotta Maggiorana. Volata in Qatar per assistere alla prima qualifica e alla prima gara della stagione del campionato mondiale di MotoGp ladi bellezza è madrina deldie Superbike, che rappresenta da tempo grazie alla sua bellezza.L'articolo– Unaneldelin Qatar SPORTFAIR.

KeviNapolitano : Rimango dell'idea che tra uno Stefano Manzi a 19 anni e un Mattia Pasini a 33, se dovessi fare una squadra sceglier… - P300it : Moto2 | GP Qatar: prima pole position in carriera per Marcel Schrotter: Per quanto sia stato costantemente tra i pi… - Delio92 : 1° pole in carriera per #schrotter nella 1° qualifica dell'anno. In 1° Fila con lui partono #vierge e #baldassarri.… -