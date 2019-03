Manuel Bortuzzo - visita a sorpresa di Lele Spedicato : Manuel Bortuzzo, visita a sorpresa di Lele Spedicato Il chitarrista dei Negramaro, colpito da un'emorragia cerebrale a settembre, è andato a trovare il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Il musicista sui social: "È scritto nei tuoi occhi, andrà tutto ...

Roma - Manuel Bortuzzo in piscina un mese dopo essere stato ferito nella sparatoria (video) : La gara più difficile è appena iniziata per Manuel Bortuzzo. Questa volta non c’è il cronometro da battere: il nuotatore non ha bisogno di confrontarsi con qualche avversario, eppure sta superando tutti i record nei tempi della riabilitazione, che prosegue più veloce del previsto. È passato poco più di un mese dal 3 febbraio, quando fu ferito per sbaglio da due balordi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, mentre si trovava con la sua ragazza a ...

