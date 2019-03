Lele Spedicato incontra in ospedale il nuotatore Bortuzzo | ' I leoni si associano'

Lele Spedicato in visita da Manuel Bortuzzo : 'I leoni si associano' : Manuel, dopo l'infame attentato di due balordi con la pistola, ha reagito proprio come lo sport insegna. Forza, determinazione e coraggio. In vasca per Manuel Bortuzzo. Intanto oggi allo Stadio del ...

Lele Spedicato e Manuel Bortuzzo si incontrano in ospedale - l’abbraccio tra due sopravvissuti (foto) : Lele Spedicato e Manuel Bortuzzo si sono incontrati in ospedale a Roma, alla Fondazione Santa Lucia dove il 19enne nuotatore veneto è in cura e sta affrontando la sua riabilitazione dopo essere stato gravemente ferito da colpi d'arma da fuoco lo scorso 3 febbraio ad Acilia. La storia di Manuel Bortuzzo, ragazzo modello e promessa del nuovo italiano, ha scosso profondamente l'opinione pubblica per la sua drammaticità: colpito alla spina ...

Lele Spedicato incontra Manuel : Manuel Bortuzzo , il nuotatore diciannovenne ferito per errore durante una sparatoria il mese scorso, ha incontrato oggi Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro che il 17 settembre scorso è ...

La visita di Lele Spedicato a Manuel Bortuzzo : visita a sorpresa per Manuel Bortuzzo alla Fondazione Santa Lucia di Roma, dove il 19enne nuotatore veneto gravemente ferito a colpi di pistola lo scorso 3 febbraio è ora alle prese con la ...

La visita di Lele Spedicato a Manuel Bortuzzo : visita a sorpresa per Manuel Bortuzzo alla Fondazione Santa Lucia di Roma, dove il 19enne nuotatore veneto gravemente ferito a colpi di pistola lo scorso 3 febbraio è ora alle prese con la riabilitazione. Nell'ospedale è arrivato Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che nel settembre scorso è stato colpito da un'emorragia cerebrale e ha intrapreso un complesso programma di riabilitazione che alcuni giorni fa gli ha ...

Manuel Bortuzzo - visita a sorpresa di Lele Spedicato - : Il chitarrista dei Negramaro, colpito da un'emorragia cerebrale a settembre, è andato a trovare il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Il ...

Manuel Bortuzzo - visita a sorpresa di Lele Spedicato : Manuel Bortuzzo, visita a sorpresa di Lele Spedicato Il chitarrista dei Negramaro, colpito da un'emorragia cerebrale a settembre, è andato a trovare il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Il musicista sui social: "È scritto nei tuoi occhi, andrà tutto ...

Lele Spedicato incontra Manuel Bortuzzo : «Due leoni si associano» : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroA immortalare l’incontro, due mani che si stringono e il sorriso fiero di chi ce l’ha fatta, è Franco Bortuzzo, papà di Manuel, il ragazzo di 19 anni rimasto paralizzato per un’aggressione subìta lo scorso 3 febbraio. «Visita top: Lele, il chitarrista di Negramaro, musicista ...

Lele Spedicato dei Negramaro e Manuel Bortuzzo - incontro a sorpresa : «I leoni si associano» : Una visita a sorpresa, decisamente gradita, per Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, gravemente ferito a colpi di pistola all'Axa e ora alle prese con la riabilitazione, ha infatti ricevuto la...

Lele Spedicato in visita da Manuel Bortuzzo : 'I leoni si associano' : Manuel, dopo l'infame attentato di due balordi con la pistola, ha reagito proprio come lo sport insegna. Forza, determinazione e coraggio.

Nuoto : Bortuzzo. Lele Spedicato visita Manuel i leoni si associano : Il cantante dei Negramaro, Lele Spedicato, ha fatto visita presso la Fondazione Santa Lucia di Roma a Manuel Bortuzzo,che sta svolgendo riabilitazione

Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - testo e significato : una dedica al chitarrista Lele Spedicato : testo e significato di Cosa c’è dall’altra parte, il nuovissimo singolo dei Negramaro in rotazione radiofonica da venerdì 25 febbraio. Il brano è una toccante dedica a Lele Spedicato, il chitarrista del celebre gruppo salentino colpito lo scorso settembre da un malore. Al via il Tour 2019 dei Negramaro che hanno rilasciato il loro nuovo singolo in radio I Negramaro hanno finalmente pubblicato il loro nuovo singolo intitolato ...

Negramaro - a sorpresa sul palco a Rimini c’è Lele Spedicato : il commosso abbraccio con Giuliano Sangiorgi : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco. Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 17 settembre scorso, il 38enne musicista salentino ha imbracciato la chitarra e ha suonato a Rimini insieme al frontman Giuliano Sangiorgi Cosa c’è dall’altra parte, brano a lui dedicato, davanti ai 5mila fans del palasport. “Ciao a tutti, grazie, grazie infinite a tutti – ha detto, con il sorriso ...

Negramaro - al via il nuovo tour : sul palco di Rimini a sorpresa anche Lele Spedicato : <3 <3 <3 The post Negramaro, al via il nuovo tour: sul palco di Rimini a sorpresa anche Lele Spedicato appeared first on News Mtv Italia.