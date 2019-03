Legambiente | ' Caos alla Rete fognante | serve svolta per la stagione turistica'

blogtaormina

(Di sabato 9 marzo 2019) Mentre la politica litiga e varesa dei conti,denuncia la 'grave situazione del Consorziodei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola e Letojanni'. Il presidente del ...

assoambiente : #EmergenzaRifiuti #Roma Città al collasso, @LegambienteLa non vede soluzioni sulla gestione dei #rifiuti nella capi… - prestia_fabio : RT @Affaritaliani: Caos Ama e assessori in fuga. È l'anno zero dei rifiuti “Disastro Campidoglio, porta la città al collasso” Profezia di L… - Affaritaliani : Caos Ama e assessori in fuga. È l'anno zero dei rifiuti “Disastro Campidoglio, porta la città al collasso” Profezia… -