Giulia De Lellis e Irama | la verità sull' addio | ' Lui ha fatto perdere le tracce'

Irama a Verissimo parla di Giulia De Lellis : ma è polemica : Verissimo: Irama parla per l’ultima volta di Giulia De Lellis Ultime dichiarazioni di Irama su Giulia De Lellis. Prima dell’annuncio ufficiale sulla rottura il cantante ha registrato un’intervista a Verissimo che Silvia Toffanin ha mandato in onda nonostante la separazione tra i due. Tra l’esperienza a Sanremo, il nuovo album e il tour sold out, […] L'articolo Irama a Verissimo parla di Giulia De Lellis: ma è ...

Irama - a Verissimo le prime e ultime parole su Giulia De Lellis : Silvia Toffanin mette subito le cose in chiaro “Dieci giorni fa abbiamo registrato l’intervista a Irama e c’ha parlato, per la prima volta in tv, della sua storia con Giulia De Lellis. Poi cinque giorni fa ha annunciato che la loro relazione era finita da diverso tempo. Abbiamo deciso di mandarla in onda ugualmente: d’altronde sarà la prima e ultima volta che parla della sua storia con Giulia”. A Silvia Toffanin che ...

Irama e Giulia De Lellis - prima della rottura era già crisi : ecco cosa ha detto a Verissimo : Irama intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin fa delle dichiarazioni particolari. L'intervista, anticipa la conduttrice, si è tenuta prima dell'annuncio della separazione tra lui e Giulia De ...

Irama e Giulia De Lellis : il vero motivo della rottura - : Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni.2 Irama e Giulia durati meno di un gatto in tangenziale pic.twitter.com/UlKQXlrNSh " La Zanzy , @neveradamnjoy, 5 marzo ...

Irama/ il flirt con Victoria Stella Doritou? - Verissimo - Dopo Giulia De Lellis : Irama si racconta oggi pomeriggio a Verissimo, a pochi giorni dalla fine della sua relazione con Giulia De Lellis. Sul web, intanto, i rumors...

10 gaffe impensabili di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis, l'esperta di tendenze lanciata dal programma Uomini e Donne, é stata criticata da alcuni per le sue intramontabili gaffe, alcune delle quali sono 'passate alla storia' rendendola ancora più simpatica al pubblico. Vediamo quali sono state le 10 gaffe più impensabili di Giulia.

Irama e Giulia De Lellis - dietro la rottura ci sarebbe Victoria Stella Doritou : Impegnativo stare dietro alle vicende sentimentali dei giovani di oggi. Non fa eccezione Irama. Il cantante vincitore di Amici 17 infatti è tornato single dopo la rottura con Giulia De Lellis annunciata direttamente dai suoi social per mettere fine una volta per tutte ai pettegolezzi, che però si erano rivelati veri, circa la crisi con la influencer. L’artista, nel messaggio lasciato nelle Instagram story, invocava anche la fine dei ...

Emanuele Mauti svela i tradimenti di Andrea Damante e di Giulia De Lellis : Nelle ultime settimane, abbiamo assistito ad una serie di scontri che hanno coinvolto alcuni protagonisti di Uomini e Donne. Ci riferiamo a: Giulia De Lellis , Andrea Damante , Rosa Perrotta e Pietro ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme : arriva la conferma : La rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è stata una di quelle che resterà nella storia di ”Uomini e Donne”. Dopo due anni di fidanzamento, la coppia aveva deciso di prendere strade diverse (salvo un riavvicinamento quest’estate ripresa dai paparazzi) e dei due, almeno nel mondo del gossip, non si era più parlato. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i ...

Amici - clamoroso ribaltone : Irama ha piazzato le corna a Giulia De Lellis? Spunta una prova clamorosa : Impazza il gossip ad Amici: si parla ancora di Giulia De Lellis e Irama, due tra i protagonisti più seguiti del dating-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Perché si sono lasciati? Cosa è successo davvero? Certo, le ultime foto pubblicate da Chi che ritraggono Giulia e Andrea Damante nello

Pietro Tartaglione vs Giulia De Lellis e Andrea Damante : è bufera sui social : Nelle ultime 36 ore si è alzato un vero e proprio polverone fra alcuni protagonisti di Uomini e Donne appartenenti al passato. La vicenda prende il via mercoledì mattina, 6 marzo, quando Pietro Tartaglione posta un messaggio polemico sulle sue Instagram Stories contro coloro che si fidanzano solo per fare le copertine.Il messaggio è giunto quasi in concomitanza con la notizia che ha scosso le bimbe riguardo alla fine della relazione di ...

Giulia De Lellis e Irama perché si sono lasciati? Sarebbe colpa di un’altra : Giulia De Lellis e Irama perché si sono lasciati? C’entrerebbe un’altra donna (ex dell’attuale tronista Andrea Zelletta) Il gossip su Giulia De Lellis e Irama non si arresta. I due si sono lasciati e tutti, soprattutto i fan più affezionati alla coppia, stanno continuando a chiedersi chi, cosa o per quale motivo entrambi siano arrivati […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama perché si sono lasciati? Sarebbe colpa di ...

Irama a Parigi con la modella Victoria prima dell'addio a Giulia De Lellis (RUMORS) : Non accennano a placarsi i gossip sulla fine della storia d'amore tra Irama e Giulia De Lellis e quelli sul presunto riavvicinamento tra quest'ultima e Andrea Damante. Il nuovo numero di "Spy", per esempio, fa sapere che il cantante avrebbe trascorso romantiche giornate a Parigi in compagnia della modella Victoria Stella Doritou prima di usare i social network per annunciare la rottura con l'influencer. Secondo le indiscrezioni che ha raccolto ...

Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis?/ Foto - Emanuele Mauti svela nuovi indizi : Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellies? Emanuele Mauti, ex fidanzato di Sonia Lorenzini, pubblica delle storie su Instagram e semina indizi.