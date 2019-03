Giorgetti | i 5 Stelle come noi nel ' 94Infatti andammo a sbattere

corriere

(Di sabato 9 marzo 2019) Per il sottosegretario leghista i grillini sonoun tuffo nel passato: le stesse sparate che però non portano grandi risultati sul piano politico

ntonioGiordano : Giorgetti: «Il M5S come noi nel ‘94, andrà a sbattere» - pbrex668 : RT @Corriere: Giorgetti: «Il M5S come noi nel ‘94, andrà a sbattere» - Corriere : Giorgetti: «Il M5S come noi nel ‘94, andrà a sbattere» -