Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Probabilmente non ha retto alla pressione mediatica che il suo caso ha generato di recente. Così Michele Castaldo hato il, ingerendo dei farmaci mentre era detenuto nel carcere di. L’episodio risalirebbe ad alcuni giorni fa, ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. Adessoversa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna.Castaldo, 57 anni, è inper aver confessato il delitto delOlga Matei. Ultimamente la sua vicenda aveva fatto molto discutere per la decisione della Corte di assise di appello di Bologna di dimezzargli la pena, concedendogli le attenuanti per la “tempesta emotiva” che la gelosia gli avrebbe provocato: una scelta che aveva generato animate polemiche e la protesta di diverse associazioni che tutelano i diritti delle donne....

Agenzia_Ansa : Uccise la compagna 'in tempesta emotiva', ha tentato il suicidio in carcere a #Ferrara. L'uomo, reo confesso dell'o… - vincecamaggio : Ferrara, l’uomo che uccise l’ex compagna in ‘tempesta emotiva’ tenta il suicidio in galera - Blackskorpion4 : RT @Agenzia_Ansa: Uccise la compagna 'in tempesta emotiva', ha tentato il suicidio in carcere a #Ferrara. L'uomo, reo confesso dell'omicidi… -