Concorso psicologo in Sicilia | assistente sociale e logopedista in Lombardia

(Di sabato 9 marzo 2019) Anche a inizio marzo non mancano le opportunità concorsuali per la professione di. I bandi, con scadenza fino al 7 aprile sono stati pubblicati dal Policlinico di Palermo, per il ruolo di, dal Comune di Bisuschio () e dall'ASST Rhodense ().Bando perA Palermo, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone ha emanato una pubblica selezione, per l'assegnazione di una borsa di studio, nell'ambito della realizzazione del progetto 'Rete tumori rari ed eredo familiari'. Potranno inoltrare la domanda di partecipazione: i candidati in possesso di una Laurea in Psicologia magistrale, specialistica o vecchio ordinamento.Invio domanda...

