Con Draghi tassi immobili e nuova liquidità Cosa succede ora all’euro?

L'e Con omia europea frena e Draghi promette tassi fermi per il 2019 e nuovi prestiti alle banche : - La Banca centrale europea di nuovo in pista per fornire ossigeno al L'economia di Eurozona a due mesi dalla fine del Quantitative easing. In particolare, il Consiglio odierno ha deciso all'unanimità ...

I draghi ruggisCono in Fortnite Stagione 8 : un’immagine svela le novità in arrivo : Il Battle Royale per eccellenza è pronto ad evolversi. Il prossimo 28 febbraio partirà infatti Fortnite Stagione 8, ovvero la nuova tornata di novità per lo sparatutto "costruttivo" di Epic Games. Nonostante l'arrivo sul mercato del rivale Apex Legends - da scaricare come free-to-play su PC, PS4 e Xbox One -, un po' tutta la community videoludica guarda alla prossima season del gioco come ad un evento particolarmente atteso. E per cui, come vi ...