Cedolare sui negozi al via | pesano i limiti sui contratti

(Di sabato 9 marzo 2019) Cresce l’interesse e arrivano le prime opzioni per la tassa flat sugli affitti commerciali. L’applicazione ai nuovi rapporti e i vincoli di legge complicano le scelte dei proprietari. Gli ostacoli sono disseminati lungo il testo di una norma che, da un lato, introduce l’imposta sostitutiva e, dall’altro, ne limita parecchio l’ambito applicativo. Così da ridurre la platea dei beneficiari ben al di sotto dei 770mila idi proprietà di privati che non risultano affittati ...

