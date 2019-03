William e Kate spiazzano i sudditi | cos' hanno fatto in pubblico

William e Kate - tenerezze in pubblico (come Harry e Meghan) : Kate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan ...

Effusioni in pubblico con William : Kate Middleton 'copia' Meghan Markle : Kate Middleton lo ha fatto. La duchessa di Cambridge ha preso per mano il principe William davanti agli occhi delle telecamere. In pratica, si è lasciata andare ad Effusioni affettive in pubblico contravvenendo all'etichetta regale. Sull'onda della cognata Meghan Markle, che in pochi mesi è riuscita a sdoganare molte norme della casa reale, Kate ha 'copiato' gli atteggiamenti della duchessa di Sussex. Nella speranza di apparire più 'umana', cosa ...

William e Kate - c'è una parola proibita per la tata di George - Charlotte e Louis : Si chiama Maria Teresa Turrión Borrallo, ha 44 anni ed è da sempre la 'tata' di George, Charlotte e Louis, i tre figli del principe William e di Kate Middleton. Sin dalla...

William e Kate - la parola proibita per la tata di George - Charlotte e Louis : Sin dalla nascita di George, questa donna di origini spagnole, tra le più qualificate bambinaie al mondo, si occupa di badare ai figli dei duchi di Cambridge ma ha un divieto assoluto : quello di ...

Kate Middleton svela la verità sul quarto figlio : William è il problema : Kate Middleton vuota il sacco e per la prima volta rivela tutta la verità sul quarto figlio. Ormai da mesi infatti si vocifera riguardo l’arrivo di un quarto Royal Baby per i duchi di Cambridge. Kate non ha mai nascosto la sua passione per i bambini e nelle visite ufficiali non perde mai occasione per regalare una carezza o un sorriso a qualche piccolo fan. L’ultimo incontro però è stato decisivo, perché ha consentito ai royal ...

Irlanda del Nord - William e Kate : che sfida a calcio con i bambini. FOTO : Il duca- che è anche presidente della Football Association- e la duchessa di Cambridge sono arrivati in Irlanda del Nord per una visita non programmata. I due giovani reali ne hanno approfittato per ...

Kate si diverte a spillare birra con William e si conferma vera "Duchessa del popolo" : Kate Middleton, come sempre instancabile, continua a partecipare ad eventi ufficiali in compagnia del marito William e a dispensare sorrisi. La Duchessa di Cambridge, dopo aver trascorso la giornata del 27 febbraio con alcuni giovanissimi sportivi di Belfast, ha proseguito la visita ufficiale in Irlanda del Nord recandosi col consorte ad un incontro serale presso l'Empire Music Hall, sempre a Belfast. Lo riporta, tra le varie testate ...

Meghan Markle - il monito del maggiordomo di Diana : “Impari la differenza tra un reale e una celebrità e a rispettare William e Kate o sarà un disastro” : “Meghan Markle dovrebbe imparare il rispetto per William e Kate, che diventeranno il futuro re e regina d’Inghilterra”. È questo il monito che ha rivolto il maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, alla moglie del principe Harry all’indomani del super baby shower organizzato dalla Duchessa del Sussex a New York e costato, secondo i conti fatti dai tabloid britannici, oltre 330.000 sterline, quasi 431 mila euro. ...

William e Harry - è di nuovo gelo dopo le tensioni tra Kate e Meghan : Non si vedono né si sentono da qualche tempo, e non era mai successo prima: è gelo totale tra il principe William e il fratello Harry, a causa delle tensioni che da tempo corrono tra le...

"Meghan impari la differenza tra un reale e una celebrità e a rispettare William e Kate - futuri Re e Regina" : Il maggiordomo della Principessa Diana, Paul Burrell, ha preso di mira il baby shower della "Duchessa del Sussex" costato, conti alla mano, circa oltre 330.000 sterline, quasi 431 mila euro. Burrell ha detto che Meghan ha bisogno di imparare la differenza tra essere un reale e essere una celebrità, e che il Principe William e Kate sarebbero rimasti "totalmente disorientati" dalla "eccessiva indulgenza" mostrata durante il suo viaggio a ...

Kate Middleton e Meghan Markle - nuovo scontro : William ed Harry si dividono lo staff : Tra Kate Middleton e Meghan Markle la tensione si taglia col coltello ed è di nuovo guerra, così come tra i principi William ed Harry. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, sembra che tra i due fratelli non corra più quel rapporto sereno e di mutuo soccorso che li aveva contraddistinti in passato. (De)merito delle neospose, borghesi e disposte a tanti sacrifici pur di ottenere un titolo, e incapaci di andare d'accordo, secondo quanto ...

Harry e William sempre più lontani : dividono anche lo staff per non far litigare le mogli Meghan e Kate : Dopo le residenze, i principi William e Harry dividono anche lo staff. Fino a ieri infatti, i due fratelli hanno sempre avuto un’unica corte, fatta di pubbliche relazioni, addetti alla sicurezza e servitori. Il Sunday Times ha rivelato infatti che nelle prossime settimane i collaboratori comuni, a cominciare dai responsabili della comunicazione, i portavoce che gestiscono l’immagine mediatica, verranno divisi per soddisfare meglio le diverse ...