Torino verso una nuova proprietà

Alta velocità Torino-Lione - Conte : "Non si può bloccare". L'exit strategy del premier : verso una mini-Tav? : La Tav "non si può bloccare: mi occuperò io della revisione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in riferimento all’impasse di governo sull’Altà velocità Torino-Lione. Sul tavolo del premier nelle ultime ore sarebbe giunta una nuova mini-analisi costi/benefici per integrare la prima. Secondo quest'ultimo documento, come riferisce Tgcom24, le perdite per l’Italia si dimezzerebbero, passando da un saldo negativo di 7 ...

Morata : “Stasera in caso di gol esulto - a Torino sarebbe diverso…” : Morata – Questa sera al Wanda Metropolitano sarà la sfida degli ex rivali come nel caso di Cristiano Ronaldo e degli ex innamorati come Alvaro Morata. I tifosi bianconeri ricordano con molto affetto Morata per il periodo vissuto in bianconero, ma la stessa cosa è per il calciatore che ricorda la Juventus come una grande […] L'articolo Morata: “Stasera in caso di gol esulto, a Torino sarebbe diverso…” proviene da ...

Passava da Torino la tratta di migranti verso il Nord Europa : La base era nelle palazzine fatiscenti di via Giordano Bruno, il Moi, l'ex villaggio olimpico di Torino occupato nel 2013 quando centinaia di profughi e migranti lasciati allo sbando e senza ...

Napoli-Torino - verso il nuovo record negativo di spettatori : Il Napoli si ostina a giocare al San Paolo anziché prendere in considerazione l’idea di giocare in altre città, soprattutto al Nord, e continua a essere punito da quello che si autoproclama il pubblico più caloroso del mondo. Una delle più grandi barzellette mai sentite. Il Corriere dello Sport informa che sono stati venduti circa 11mila biglietti per Napoli-Torino, in programma domani sera alle 20.30 – e che quindi, compresi gli ...

Zidane-Juventus - dalla Spagna : Allegri verso Madrid e Zizou a Torino : Zidane-Juventus – Florentino Pérez è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: Santiago Solari è riuscito a rilanciare il Real Madrid dopo una prima parte di stagione complicata, ma il presidente punta un profilo più esperto per la panchina. Leggi anche: Juventus-Frosinone streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Zidane-Juventus, Allegri la chiave Secondo Don Balón, […] More

Fact checking : i numeri - veri - della Torino-Lione e il traffico verso la Francia : Scrive l'Osservatorio alle dipendenze di Palazzo Chigi, nell'ultimo rapporto pubblicato a novembre , che «a causa delle limitazioni di esercizio dovute alla irrimediabile criticità, sicurezza,, la ...

Torino - Djidji verso il riscatto : cifre e dettagli : Torino, Koffi Djidji verrà riscattato dal club granata come da accordi con il Nantes, club che ne detiene il cartellino Il Torino si appresta a completare l’acquisto del difensore Koffi Djidji dal Nantes. Il riscatto del calciatore diventerà ufficiale a giorni, dopo che la società granata ha deciso di esercitare tale diritto fissato in precedenza per la cifra di 3,5 milioni di euro. Djidji sta giocando molto bene in questo inizio di ...