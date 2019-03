Tika Camaj | un angelo sexy in passerella

Tika Camaj - corpo sexy e brava nelle arti marziali : Entra a pieno titolo nella classifica delle donne più sexy del pianeta. Parlaimo di Tika Camajm modella, è albanese e ha colpito tutti nelle ultime sfilate in intimo per Victoria's Secret. Numeri incredibili, e curve al posto giusto frutto anche della passione per lo sport. La sensuale 31enne ha infatti praticato arti marziali ed è stata una campionessa di Taekwondo in gioventù.