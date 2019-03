Sottosegretario Buffagni M5S | La crisi di governo non è da aprire | è già

blogo

(Di venerdì 8 marzo 2019)Stefanoal ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, uno dei massimi esponenti del MoVimento 5 Stelle e tra i più impegnati a ribadire il no pentastellato alla Tav, nel tardo pomeriggio di oggi è intervenuto alla presentazione del libro "Il sentiero stretto... e oltre" dell'ex ministro dell'Economia Piercarlo Padoan (Pd) che conversa con Dino Pesole. Ebbene, durante questo eventoha detto:"Cosa sta succedendo è chiaro: non è che ci sia dauna, laè già aperta. Finalmente. I giornali nei giorni scorsi ne avevano scritto, noi dicevamo che non ne sapevamo niente. Adesso un po' di difficoltà c'è, lo diciamo apertamente"Sia chiaro chenon è uno che parla a vanvera o per se stesso, ma quello che dice è sempre in accordo con il capo politico del M5S Luigi Di Maio, che infatti oggi si è definito "interdetto" ...

