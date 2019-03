Skeleton | Mondiali 2019 | Germania dominante al femminile A metà gara al comando Tina

Skeleton - Mondiali Whistler 2019 : uno strepitoso Martins Dukurs centra l’oro davanti a Tregubov e al fratello Tomass : Martins Dukurs entra nella leggenda. Il fuoriclasse lettone, infatti, si laurea campione anche ai Mondiali di Skeleton 2019 Whistler, in Canada, e raggiunge questo traguardo per la sesta volta nella sua incredibile carriera. Il 34enne nato a Riga ha piazzato i migliori tempi in entrambe le manche con un ottimo 52.15 nella prima, superandosi poi nella seconda, nella quale ha chiuso in 51.91, nuovo record della pista della British ...

Bob e Skeleton - Mondiali 2019 : la Germania si impone nella prova a squadre nonostante le assenze : È la Germania a dominare la prova a squadre dei Mondiali di bob e skeleton 2019 in quel di Whistler: nonostante le tantissime assenze (mancavano gran parte dei migliori atleti tedeschi, alcuni impegnati nell’altra squadra teutonica), arriva l’oro sul catino che ha ospitato le Olimpiadi di Vancouver 2010, con proprio i padroni di casa canadesi che escono beffati. È il Team 2 della Germania ad imporsi: Christopher Grotheer (skeleton ...

Skeleton - Mondiali 2019 : a Whistler favoriti i russi Nikitina e Tretiakov - ma il pronostico è aperto : L’inverno si appresta a concludere e così anche le varie competizioni per quanto riguarda gli sport di neve e ghiaccio: si è chiusa in quel di Calgary la Coppa del Mondo di Skeleton, settimana prossima sarà la volta dell’appuntamento finale, quello forse più importante, con i Mondiali che vanno in scena in quel di Whistler, sul catino che ha ospitato le Olimpiadi del 2010. Come di consueto saranno quattro le run da svolgersi, due al ...

Skeleton - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Ultimo appuntamento della stagione per quanto riguarda lo Skeleton: in quel di Calgary si sono assegnate le Coppe del Mondo, ora ci si sposta, sempre in Canada, verso Whistler, dove si assegneranno i titoli iridati. Vanno in scena nel tra una settimana i Mondiali: andiamo a scoprire il programma, con gli orari italiani, ed il calendario completo della manifestazione. Mondiali Skeleton Whistler 2019 Mercoledì 7 marzo Ore 18.00 Skeleton maschile ...

Skeleton – Gli azzurri in ritiro a Lillehammer in vista dei Mondiali di Whistler : Valentina Margaglio a Lillehammer fino al 2 marzo per preparare i Mondiali di Whistler. Con lei altri sette atleti della Nazionale Raduno a Lillehammer per la Nazionale di Skeleton. Sono otto gli atleti convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Gabriele Marenchino e Manuel Schwärzer per la squadra maschile, Alessia Crippa, Sofie Falkensteiner, Valentina Margaglio ed Elena Scarpellini per quella ...

Skeleton – Mondiali Juniores di Königssee - Keisinger è campione iridato : Schwärzer migliore tra gli azzurri : Schwärzer è il miglior azzurro ai Mondiali Juniores: tredicesimo dopo due manche quasi identiche Felix Keisinger è il nuovo campione mondiale Juniores di Skeleton. A Königssee, il tedesco ha conquistato il titolo iridato con una spettacolare rimonta nella seconda manche, quando ha recuperato due decimi al connazionale Fabian Küchler e ha scavalcato anche il russo Evgeniy Rukosuev. Il miglior azzurro è stato Manuel Schwärzer, che del resto ...

Skeleton - i convocati dell’Italia per i Mondiali di Whistler. In gara Joseph Luke Cecchini e Valentina Margaglio : Sono state ufficializzate le convocazioni per i Mondiali di Skeleton, che quest’anno si terranno a Whistler, in Canada, dal 2 al 9 marzo: a rappresentare l’Italia saranno Joseph Luke Cecchini (Sci Club Selvino) e Valentina Margaglio (Fiamme Azzurre). Le gare alle quali prenderanno parte si svolgeranno giovedì 7 e venerdì 8 nella serata italiana, con manche alle ore 18.00 ed alle 21.30. Joseph Luke Cecchini è ormai un veterano delle ...