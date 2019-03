Si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica | dichiarata la morte cerebrale in

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) La donna era stata ricoverata in terapia intensiva neurochirurgica il 5 marzo a seguito di un arresto cardiaco avvenuto durante undiai glutei. Il bollettino medico dell’ASST di Monza purtroppo parla chiaro sulle condizioni della donna: “La paziente presenta da stamattina i criteri clinici di“. Le condizioni cliniche della paziente, sono state critiche sin dall’ingresso nella struttura ospedaliera, ma si sono progressivamente aggravate nelle ultime ore.Nel bollettino, si continua a leggere che le terapie neuroprotettive effettuate, in particolare l’ipotermia terapeutica, non sono state sufficienti a frenare l’evoluzione del dannoiniziato al momento dell’arresto cardiocircolatorio. La riunione del collegio medicolegale si è tenuta alle 10.35 questa mattina e i familiari sono stati ...

vvoxonline : #Monza, si sottopone ad intervento di #chirurgiaestetica ma qualcosa va storto: gravissima 39enne >>… - info88594448 : Adolescente voleva un seno più grande e si sottopone a un intervento di mastoplastica: la mamma pubblica le sue fot… - MiluPatrizia : Adolescente voleva un seno più grande e si sottopone a un intervento di mastoplastica: la mamma pubblica le sue fot… -