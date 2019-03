Sale a 60 numero degli indagati per il crollo del ponte Morandi

RiSale Federer - Cecchinato il numero uno italiano : Grazie al titolo di Dubai, Roger Federer ha recuperato ben tre posizioni nella classifica Atp, conquistando cosi' la quarta piazza a scapito, tra gli altri, di Del Potro, che ha risentito degli Indian Wells. In Top 10 arriva per la prima volta Stefanos Tsitsipas, che e' diventato cosi' il primo greco a raggiungere questo risultato. Il ranking WTA, invece, resta lo stesso per quanto riguarda la Top 20, mentre in Top 50 ha fatto il suo ingresso ...

Cecchinato re di Buenos Aires Sale al numero 17 del mondo : Triplete sulla terra rossa per Marco Cecchinato dopo i successi nella passata stagione a Budapest e Umago. Il 26enne di Palermo, che da lunedì sarà numero 17 del ranking mondiale, miglior classifica ...

Lazio-Siviglia - Sale a 5 il numero dei feriti per la rissa. Indaga la Digos : ROMA - E' salito a cinque tifosi feriti il bilancio della maxi rissa andata in scena ieri sera nel quartiere Monti, in pieno centro storico a Roma. Oltre ai tre giovani soccorsi ieri sera, due dei ...

Istat : cala il numero dei pensionati ma Sale il reddito medio | Alle donne in media 6mila euro in meno all'anno : In media il reddito pensionistico lordo arriva a 17.886 euro, in aumento di 306 euro sull'anno precedente. Le donne sono il 52,5%.

Diga crollata in Brasile : Sale a 157 il numero delle vittime - ancora 182 i dispersi : Il bilancio delle vittime del crollo della Diga a Brumadinho (Brasile) lo scorso 25 gennaio è salito a 157: finora 134 sono corpi stati identificati e restano 182 dispersi. Le squadre di soccorso hanno operato nonostante la pioggia nel tentativo di recuperare quante più vittime possibile. Oggi sul posto giungerà la commissione istituita dalla Camera dei deputati per monitorare le conseguenze del disastro. L'articolo Diga crollata in Brasile: ...

Incendio in palazzo a Parigi : il numero delle vittime Sale a 10 [GALLERY] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Cuba - tornado a L’Avana : il numero delle vittime Sale a 6 : Si è aggravato il numero delle vittime causate dal potente tornado che ha colpito Cuba la scorsa settimana. Il ministro della Salute Jose Angel Portal Miranda ha dichiarato che “due dei 13 feriti in condizioni critiche sono morti“, e vanno ad aggiungersi alle 4 vittime già conteggiate. La tempesta ha colpito L’Avana e le città di Regla, Guanabacoa, San Miguel de Padron e Diez de octubre. L'articolo Cuba, tornado a ...

Russia : numero vittime incidente autobus Sale a 4 - VIDEO - - : Sono morte 4 persone in un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un autobus con dei bambini ha dichiarato il servizio stampa del ministero degli Interni per la regione di Kaluga Natalya ...

Tennis - Andreas Seppi Sale al numero 36 del ranking ATP dopo la vittoria su Tsitsipas : Andreas Seppi è semplicemente stato fantastico sul cemento di Sydney e ha conquistato una strepitosa semifinale in terra australiana. L’altoatesino ha sconfitto il fortissimo greco Stefanos Tsitsipas ed è così entrato nei magnifici quattro della competizione che precede gli Australian Open, mostrando un ottimo stato di forma che può fare ben sperare in vista del primo Slam dell’anno. Andreas Seppi sale al momento al numero 36 del ...

Scontri - Sale a 23 il numero degli indagati dalla Procura di Milano : L'accusa è di omicidio volontario; il numero di indagati è 23. Questo il dato provvisorio che emerge dall'inchiesta condotta dalla Procura di Milano in merito agli Scontri avvenuti all'esterno di San ...

Tennis - Marco Cecchinato in semifinale a Doha. Sale al numero 18 del mondo : semifinale, la prima sul cemento nel circuito maggiore, e best ranking. Continua la corsa di Marco Cecchinato al 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile

Bari. Nevicate sulle strade : al lavoro mezzi spargiSale - attivo numero segnalazioni : La Città Metropolitana di Bari in una nota comunica che per quanto riguarda la viabilità di competenza, tenuto conto di

Russia - esplosione condominio : Sale a 24 il numero delle vittime - : I soccorritori sono ancora a lavoro per cercare i dispersi che ammonterebbero a 20, mentre la temperatura nella città di Magnitogorsk, dove è avvenuta la deflagrazione, è crollata a 15 gradi sotto ...