Missione compiuta per Crew Dragon | è rientrata a Terra

Usa - Missione compiuta per Crew Dragon : 15.03 Con un tuffo nell'Oceano Atlantico, si conclude come da programma la missione di prova Demo-1 di Crew Dragon, la capsula della Spacex progettata per ridare agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio a 8 anni dall' uscita di scena dello Space Shuttle. Il successo del viaggio di rientro con il manichino Ripley, iniziato oltre sei ore fa con lo sgancio automatico dalla stazione spaziale internazionale (Iss) e proseguito ...

Europa. Missione compiuta per il Napoli : Tutto facile per gli uomini allenati da mister Ancelotti. Il Napoli vince agevolmente nel ritorno dei sedicesimi di finale di

Alfageme all’Avellino - Missione compiuta : la FIGC ha detto sì : Due settimane fa vi abbiamo raccontato nel dettaglio il “giallo” relativo all’ingaggio di Luis Maria Alfageme da parte dell’Avellino, impegnato in una difficile rincorsa per tornare tra i professionisti. Il 34enne esterno offensivo, proveniente dalla Casertana e protagonista di una carriera a cavallo tra Serie B e C, aveva accettato di scendere in Serie D (girone G) per aiutare i Lupi a risalire la china dopo il fallimento della ...

Sea Watch - Salvini : Missione compiuta - i migranti in 6 Paesi : Roma, 30 gen., askanews, - 'missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l'Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi ...

'Missione compiuta! i migranti della Sea Watch in 6 Paesi' - così Salvini - : Roma, 30 gen., askanews, - 'Missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l'Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi ...

Sea Watch - Salvini : Missione compiuta - i migranti in 6 Paesi : Roma, 30 gen., askanews, - "missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l'Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi ...

Sea Watch - Salvini : "Missione compiuta!" : 14.45 "Missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l' Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi delle responsabilità", dice il vicepremier Salvini a proposito della vicenda Sea Watch. "Sei Paesi hanno accettato di accogliere gli immigrati a bordo della Sea Watch, coordinandosi con la Commissione europea. Si tratta di ...

Missione compiuta : l'Isernia torna dalla Romagna con i tre punti : ... Stefano Papa di Chieti e Michelangelo Cardinaletti di Jesi Reti: 23' Iaboni su rigore , I, ; 63' Pigozzi , S, ; 93' Fazio , I, Note: al 90' espulso Barretta , I, LA CRONACA. Solito modulo e stessa ...

'1/o trofeo con Juve - Missione compiuta' : ANSA, - TORINO, 17 GEN - "Contento per il mio primo trofeo con la Juventus". Cristiano Ronaldo festeggia sui social il successo in Supercoppa, arrivato proprio grazie a un suo gol contro il Milan. "...

'1/o trofeo con Juve - Missione compiuta' : ANSA, - TORINO, 17 GEN - "Contento per il mio primo trofeo con la Juventus". Cristiano Ronaldo festeggia sui social il successo in Supercoppa, arrivato proprio grazie a un suo gol contro il Milan. "...

'Missione compiuta'. Ricostruito il naso a Peppino - il cane lacerato da un petardo : 'Missione compiuta! Grazie ai nostri meravigliosi veterinari e ai veterinari venuti da Roma solo per Peppe A breve notizie sul cane con il muso più 'bello' del mondo'. Con questo messaggio su Facebook l'Apac , Associazione protezione animali Campoobasso, ha annunciato che l'operazione al muso di Peppe, o Peppino, è andata bene: il cane potrà riacquistare le ...

Petardo gli fa esplodere il muso. Peppino operato : “Missione compiuta”. Ora ha un nuovo naso : L'associazione per la protezione animali di Campobasso ha annunciato che l'intervento sull'animale è "perfettamente riuscito": veterinari giunti da Roma hanno ricostruito chirurgicamente il muso del cane a cui dei balordi avrebbero infilato un Petardo nel naso prima di Natale, distruggendoglielo.Continua a leggere

Sbarcati in Spagna i 311 migranti di Open Arms. Matteo Salvini : “Missione compiuta” : Sono Sbarcati in Spagna questa mattina i 311 migranti della Opern Arms, dopo avere viaggiato per oltre 2mila km. Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato così: "Appena approdata in Spagna la nave Ong Open Arms, con 310 immigrati clandestini a bordo. Missione compiuta! #portichiusi".Continua a leggere