Maltempo Alpi | entro due mesi inizieranno i primi interventi per i collegamenti della Val

Maltempo : in salvo gli alpinisti bloccati sul Monte Bianco : Sono stati tratti in salvo da un elicottero i due alpinisti lituani bloccati a causa del Maltempo sulla Tour Ronde, nel massiccio del Monte Bianco, a 3.800 metri. Sono in buone condizioni fisiche. Il velivolo del Peloton de gendarmerie d’haute montagne di Chamonix è riuscito ad approfittare di una schiarita. Una squadra di soccorritori italo-francese (Soccorso alpino della guardia di finanza, Soccorso alpino valdostano e gendarmi) era ...

Meteo : oggi col Maltempo al nord - nevica sulle Alpi. "Caldo" al sud! : Come preannunciato il nord sta vivendo una fase decisamente più movimentata e instabile, capace di portare un po' di piogge in pianura e neve sulle Alpi seppur senza quantitativi eccezionali. Tutto...

Maltempo Trentino - Soccorso alpino : necessario “snellire il sistema d’allerta” : Massimo Cristino, consigliere direttivo del Soccorso alpino Trentino, è intervenuto all’audizione della Commissione speciale di studio sui danni da Maltempo, ed ha sottolineato che occorre snellire il sistema di allertamento in caso di eventi calamitosi. “Il sistema di allerta del Soccorso alpino solitamente avviene a seguito di chiamata dalla centrale 118. Sull’evento a Dimaro, tolte le prime fasi emergenziali avvenute secondo ...

Sci alpino femminile - super G Sochi 2019 : la FIS annulla la gara per Maltempo : DIRETTA super G Sochi, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE super G Sochi 2019 Rosa Khutor, trentesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

Alpinismo - elicotteri ancora bloccati dal Maltempo : parte un fund raising per le ricerche di Nardi e Ballard : ancora niente da fare per l’invio dei soccorsi per Daniele Nardi e Tom Ballard i due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat da domenica scorsa. Un nuovo comunicato dello staff di Nardi ha reso noto che gli elicotteri sono pronti ad alzarsi in volo ma sono bloccati a causa del maltempo. Nuvole, neve e scarsa visibilita’ non permettono ai piloti di volare in sicurezza. “Rimaniamo fiduciosi – fanno sapere dallo staff ...

Kashmir - apprensione per gli alpinisti scomparsi : il Maltempo interrompe le ricerche : “Questa mattina l’elicottero, dopo aver avuto l’autorizzazione al volo, non ha potuto volare perché l’agenzia privata Askari, che gestisce in concessione i voli degli elicotteri dell’esercito pakistano, ha richiesto il pagamento anticipato dell’importante somma necessaria per i trasferimenti di personale dal campo base del K2 al campo base del Nanga Parbat. Askari, purtroppo accetta soltanto pagamenti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : in Russia domina il Maltempo - Goggia sogna la doppietta in SuperG : Doveva essere il grande ritorno sulla pista che ha ospitato le Olimpiadi del 2014, ma il maltempo ha rovinato tutto. A causa delle avverse condizioni climatiche e dello stato del manto nevoso (troppo pericoloso per le atlete), il programma di gare a Rosa Khutor è stato completamene rivoluzionato. Il mancato svolgimento delle prove cronometrate ha portato la FIS alla decisione di cancellare la discesa di domani e di inserire un nuovo SuperGigante ...

Maltempo Rieti : escursionista ferito per una caduta - recuperato dal Soccorso Alpino : Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Ascrea, in provincia di Rieti, per soccorrere un escursionista rimasto ferito in seguito a una caduta. L’uomo, di 56 anni e residente a Ciampino, era impegnato con un amico in un’escursione verso la vetta del Monte Navegna quando, a causa del forte vento, ha perso l’equilibrio ed è scivolato su ...

Ritorna il Maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : ROMA - La primavera può attendere: le temperature miti di queste ore e il sole stanno per lasciarci, almeno per qualche giorno. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico supererà nelle prossime ore ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata la prova della discesa valida per la combinata - il Maltempo domina ad Are : Il maltempo continua a imperversare ad Are dove si stanno disputando i Mondiali 2019 di sci alpino, in terra svedese neve e nebbia hanno reso molto complicata la discesa libera maschile di oggi e proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di annullare la prova cronometrata della discesa in vista della combinata maschile che era originariamente in programma domani alle ore 10.30. Al momento resta confermata la discesa libera ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata l’ultima prova della discesa femminile - Maltempo protagonista ad Are : La FIS ha deciso di cancellare l’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Il maltempo sta prendendo la scena ad Are (Svezia) e gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo test riservato alle ragazze. Un’area di bassa pressione sta infatti per investire la località scandinava e potrebbero arrivare delle perturbazioni nel corso della mattinata di domani, ...

