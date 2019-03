LIVE Biathlon | Sprint femminile Mondiali 2019 in DIRETTA | la gara più importante per Lisa

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 marzo : Mondiali biathlon e short track - gigante femminile di alpino. Che venerdì! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 8 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata d’apertura del secondo weekend di gare del mese. OA ...

LIVE Biathlon - DIRETTA Mondiali 2019 oggi : 8 marzo. Orario della sprint femminile e come vederla in tv e streaming : Con la 7.5 km sprint femminile che scatta oggi, venerdì 8 marzo, iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia a partire dalle ore 16.15 si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il programma completo della sprint ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 in DIRETTA : ITALIA DI BRONZO! Oro alla Norvegia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 7, alle ore 16.15 per l’ITALIA saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà ...

LIVE Biathlon - Mondiali 2019 in DIRETTA : come vedere in tv la staffetta mista. Orario e programma : Oggi giovedì 7 marzo incominciano i Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund inizia la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo: in Svezia si apre con la staffetta mista, in palio ovviamente le prime medaglie di questa competizione che ci terrà compagnia fino a domenica 17 marzo. L’Italia coltiva grandi ambizioni in questa gara, il nostro quartetto ha vinto la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi e ha tutte le carte in regola ...

LIVE Biathlon - Staffette mista e single mixed Soldier Hollow in DIRETTA : alle 22.00 l’Italia ci riprova nella staffetta mista : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Soldier Hollow (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi americane andranno in scena la staffetta singola e la staffetta mista che premieranno la squadra migliore nel solito abbinamento tra velocità sugli sci e al poligono. nella single mixed vedremo all’opera l’accoppiata composta da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Johannes Boe vuol rimontare - Hofer e Windisch vogliono inserirsi nella lotta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Siamo reduci da una sprint nella quale tante sono state le cose inattese. In primis il mancato podio del norvegese Johannes Boe. Dopo aver dominato la scena nei primi due giri e un poligono impeccabile, l’asso scandinavo è incappato in una serie nera in piedi (4 errori) che lo ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 febbraio : ITALIA MAESTOSA - Pellegrino-De Fabiani doppietta a Cogne! Ora il biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 16 febbraio), siamo nel pieno della stagione più fredda dell’anno e ci aspetta grande spettacolo. Riflettori puntati in particolar modo sui Mondiali di sci alpino che entrano nel weekend conclusivo, ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissimo slalom femminile con la resa dei conti tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: la statunitense ha dominato la stagione ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Olsbu per riaprire tutto - Wierer e Vittozzi devono difendersi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi statunitensi andrà in scena una gara che delineerà ulteriormente la classifica generale. Il trionfo nella sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland, devastante sugli sci stretti e precisa al poligono, ha riportato in auge le quotazioni della scandinava nella sfida per ...

LIVE Biathlon - Sprint Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Boe tradito dal vento - vince Christiansen. Troppi errori al poligono per Hofer e Windisch : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile a Soldier Hollow, tappa valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi che nel 2002 furono territorio di gare delle Olimpiadi Invernali, siamo pronti a gustarci un altro grande spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo. Ci si aspetta un nuovo trionfo del norvegese Johannes Boe. Il 25enne nativo di Stryn, nel tormentato round di Canmore (Canada), è riuscito ...

LIVE Biathlon - Sprint Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch inseguono il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile a Soldier Hollow, tappa valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi che nel 2002 furono territorio di gare delle Olimpiadi Invernali, siamo pronti a gustarci un altro grande spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo. Ci si aspetta un nuovo trionfo del norvegese Johannes Boe. Il 25enne nativo di Stryn, nel tormentato round di Canmore (Canada), è riuscito ...