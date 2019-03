Kimi Raikkonen : moglie - figli e carriera. Chi è il pilota Sauber : Kimi Raikkonen: moglie, figli e carriera. Chi è il pilota Sauber Chi è Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen, campione del mondo F1 nel 2007 con la Ferrari, è tornato quest’anno all’Alfa Romeo Sauber, team che gli ha permesso di debuttare in Formula 1. Torna perciò nel team elvetico per continuare la sua carriera da pilota di F1. Kimi Raikkonen: Carriera Kimi nasce il 17 ottobre 1979 ad Espoo in Finlandia. Come molti altri suoi ...

F1 – Raikkonen fa da sè - Kimi si sostituisce agli addetti ai lavori : il pilota in versione tuttofare durante i test [VIDEO] : Kimi Raikkonen aggiusta il sedile della sua monoposto ai box durante la terza giornata di test a Barcellona: il finlandese in versione tuttofare ”Non sono andato a scuola per niente”. Questa la frase che Kimi Raikkonen ha deciso di scrivere sui social a didascalia di un video curioso che lo vede protagonista. durante la terza giornata di test a Barcellona, il pilota di Formula Uno si è fatto filmare mentre aggiusta con minuzia ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen non sorprende Giovinazzi : “il metodo di lavoro di Kimi non è una novità” : Antonio Giovinazzi parla al termine della prima giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni del pilota italiano che oggi ha fatto segnare il quinto tempo La prima giornata di Test pre-stagionali a Barcellona è terminata. I primi giri sul circuito di Montmelò hanno dato i primi dati utili ai piloti ed alle scuderia per programmare il lavoro di queste ultime prove, in vista dell’esordio del campionato mondiale di Formula Uno a ...

F1 - Giovinazzi mette Raikkonen nel mirino : “Kimi è motivato - sarà il mio target per l’intera stagione” : Il pilota di Martina Franca ha parlato al termine dei test di Barcellona, sottolineando che sarà Raikkonen il suo termine di paragone nel 2019 I test di Barcellona si sono conclusi, lasciando sensazioni positive all’Alfa Romeo Racing. Solidità e buona velocità sono le caratteristiche mostrate dalla C38, che ha già regalato ottime sensazioni sia a Kimi Raikkonen che ad Antonio Giovinazzi. AFP/LaPresse Interrogato sui progressi della ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen ha già trasformato l’Alfa Romeo : le parole di Kimi fanno sognare il team svizzero : Il pilota finlandese ha chiuso al secondo posto la giornata di oggi, apparendo molto soddisfatto davanti ai microfoni dei media Kimi Raikkonen si è già preso l’Alfa Romeo, sorprendendo al volante della nuova C38 in questi primi giorni di Test a Barcellona. Senza spingere a fondo, il finlandese ha chiuso la giornata di oggi al secondo posto, superato solo bel finale da Kvyat di soli 58 millesimi. AFP/LaPresse Un risultato esaltante ...

F1 - Kimi Raikkonen vola a Barcellona. C'è un'Alfa davanti alla Ferrari di Seb : Sventolano anche le bandiere della Finlandia sulla tribune, Kimi Raikkonen è «on fire». Iceman, appena sostituito alla Ferrari dal giovane Leclerc , spara un tempone al termine della sessione ...

F1 - giornata di relax per Kimi Raikkonen : le parole del finlandese nel Day-2 dei test di Barcellona : Impegnato ieri in pista nella giornata di apertura dei test di Barcellona, Kimi Raikkonen ha raccontato oggi le sue sensazioni e gli obiettivi per la prossima stagione Ieri in pista per svolgere il proprio programma di lavoro, oggi relax in attesa di tornare al volante della C38 nella giornata di domani. Kimi Raikkonen lascia spazio ad Antonio Giovinazzi in casa Alfa Romeo Racing, guardando da lontano il lavoro del proprio compagno di ...

F1 - il meccanico investito da Raikkonen torna in pista : il post social nei confronti di Kimi è esilarante [FOTO] : Francesco Cigarini è tornato al lavoro dopo l’incidente avvenuto con Raikkonen in occasione del Gp del Bahrain del 2018 Grande rientro a Barcellona per Francesco Cigarini, il meccanico investito da Kimi Raikkonen durante il Gp del Bahrain dello scorso anno (QUI IL VIDEO) è nuovamente ai box della Ferrari. Una lunga convalescenza seguita poi da una dura riabilitazione, fino al ritorno in pista avvenuto ieri in occasione della prima ...

F1 - subito un guaio per Kimi Raikkonen a Barcellona : il finlandese causa la prima bandiera rossa [FOTO] : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing va fuori pista dopo pochi minuti, costringendo i commissari a sventolare la prima bandiera rossa di giornata Non comincia benissimo la giornata di test a Barcellona per l’Alfa Romeo Racing, Kimi Raikkonen infatti finisce fuori pista alla curva 5 costringendo i commissari di pista a sventolare la prima bandiera rossa di oggi. Un errore che, fortunatamente, non provoca conseguenze per la monoposto ...

FOTO Kimi Raikkonen - primi giri a Fiorano con la Alfa Romeo Racing : Kimi Raikkonen è salito al volante dell’Alfa Romeo Racing per la prima volta, il Campione del Mondo F1 2007 sta girando a Fiorano: sulla pista della Ferrari è infatti in corso lo shakedown che viene seguito anche dai tecnici della Ferrari visto che la monoposto di Hinwil utilizza lo stesso retrotreno della creazione di Maranello. Il finlandese, alla sua prima apparizione col nuovo team dopo aver lasciato il Cavallino Rampante, ha fatto il ...

F1 - Kimi Raikkonen : “In Alfa Romeo Racing c’è meno politica. L’addio di Arrivabene in Ferrari? Non sono affari miei” : Il finlandese Kimi Raikkonen è pronto per una nuova avventura in F1. Il 39enne nativo di Espoo, dopo 8 anni (non consecutivi) trascorsi in Ferrari, torna laddove tutto era iniziato o almeno fino ad un certo punto. Sì perché l’esperienza di Kimi nel Circus prese il via nel 2001 nel Team Sauber, scuderia che ha sposato la causa progettuale dell’Alfa Romeo e sta assumendo dei contorni meno da protagonista, stando a quel che si ...