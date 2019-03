Il Napoli vola ma Ancelotti non è tranquillo | “Abbiamo rischiato | non bisogna fare

Live Napoli-Salisburgo 3-0 Autogol e gli azzurri volano : Il Napoli scende in campo questa sera al San Paolo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League; in Campania arriva questa sera il Salisburgo, formazione austriaca che nel turno ...

Live Napoli-Salisburgo 3-0 Autogol e gli azzurri volano : Il Napoli scende in campo questa sera al San Paolo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League; in Campania arriva questa sera il Salisburgo, formazione austriaca che nel turno...

Napoli - vola lo Zielinski bis : "Rimarrei per cinque anni" : L'estate è quella del 2016. Cristiano Giuntoli vince la concorrenza del Liverpool e conclude l'affare: Piotr Zielinski è un nuovo giocatore del Napoli, all'Udinese andranno 15 milioni di euro più il ...

Scudetto anticipato : la Juve passa a Napoli e vola a +16 quando mancano dodici partite alla fine : Il record assoluto d'imbattibilità in trasferta, ventisei partite di fila, coincide con una vittoria che vale l'ottavo Scudetto consecutivo: la logica, a volte, zittisce la matematica, e immaginare ...

La Serie A è stata demolita : Napoli ko - Juve vola a +16. E Insigne "tradisce" i suoi : A questo punto, forse solo un cataclisma potrà sfilare alla Juventus il suo ottavo scudetto di fila. La vittoria del San Paolo, contro un Napoli che ha giocato per venti minuti in dieci - il tempo intercorso tra il rosso a Meret e quello a Pjanic - ha certificato la conquista pressoché matematica de

Calcio : serie a. juve vince 2-1 a Napoli e vola a +16 : napoli - La juventus vince 2-1 a napoli e ipoteca lo scudetto. Al San Paolo i bianconeri conquistano i tre punti grazie alle reti segnate da Pjanic...

La Juve vola verso lo scudetto con 16 punti di vantaggio : battuto 2-1 il Napoli. Insigne fallisce il rigore per il pari : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI , 4-4-2,: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti. JuveNTUS , 4-3-3,: ...

L'urna di Europa League è benevola : il Napoli pesca il Salisburgo : Si è concluso il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. A Nyon L'urna ha regalato avversari diffcili ma non proibitivi per Napoli e Inter. La squadra di Ancelotti...

La Juve vola a +13 sul Napoli e ora può pensare solo alla Champions : Quattro punti accumulati in due partite e la fuga buona per vincere l'ottavo scudetto consecutivo: anche senza giocare la Juve passa all'incasso e ora può dedicarsi completamente alla Champions. Il ...

Serie A - Napoli-Torino 0-0 : la Juve vola a +13 : All.: Mazzarri 5,5 Arbitro: Fabbri Marcatori: - Ammoniti: Insigne, Koulibaly, Allan, Hysaj, Malcuit , N,; Rincon, Moretti, Aina , T, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Fs : con Arthemisia - agevolazioni per mostra 'Chagall' a Napoli : Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Il gruppo Fs Italiane accompagna gli amanti della cultura alla Basilica della Pietrasanta - Lapis Museum di Napoli, e alle persone che si spostano con Trenitalia riserva l’offerta 2x1 in occasione della mostra dedicata al grande artista russo Marc Chagall, in programma da

Maltempo - bufera di vento a Napoli e Capri : volano alberi e tettoie - due feriti [LIVE] : Il forte vento che si è abbattuto su Napoli e dintorni nel pomeriggio ha fatto danni in più punti della città. Solo spavento ma nessuna conseguenza per un albero completamento sradicato in via de Pretis. L’arbusto, un olivastro piantato vicino al gazebo di un bar, si è alzato in volo finendo la propria corsa dieci metri più in là su un’auto parcheggiata. I residenti da tempo lamentano di aver segnalato come l’albero fosse già ...

Napoli - Hamsik vola in Slovacchia : la prossima settimana si chiude col Dalian : Hamsik non è stato convocato e in giornata - come riporta Sky Sport - volerà in Slovacchia , da dove seguirà probabilmente la gara del Franchi e guarderà il primo Napoli del dopo Marekiaro , a 11 ...

Napoli - Albiol k.o. : vola in Spagna per un consulto : Si gioca, finalmente! Per un paio di ore, il Napoli metterà da parte le questioni che hanno caratterizzato questi giorni di vigilia, si penserà alla partita con la Fiorentina ignorando, per quanto si ...