Ex-clienti Vodafone? Occhio agli SMS | Special Minuti 30GB e 50GB a prezzi super per voi

Vodafone offre Simple+ e Happy 20 Giga ai nuovi clienti : ecco come averle : Torna ad essere disponibile online a 9,99 euro al mese l'offerta Vodafone Simple+, dedicata ai nuovi clienti che desiderano una soluzione all inclusive

Doverosi chiarimenti su Vodafone Exclusive a marzo : invito all’attivazione ad alcuni clienti : Potreste aver ricevuto una notifica dall'app MyVodafone per l'attivazione di Vodafone Exclusive, il pacchetto a pagamento che dà diritto ad una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di consultare le mappe senza consumare i GB della propria offerta (Vodafone Pass Maps, compatibile con le maggiori applicazioni di navigazione, come Google Maps, Waze, Sygic, Here WeGo, TomTom Go mobile, etc.), un ingresso al cinema presso le sale convenzionate ...

Vodafone Pass Maps e altri servizi offerti ad alcuni clienti a 1 - 90 euro al mese : Da Vodafone arriva una nuova campagna dedicata ad alcuni già clienti di questo operatore, ai quali viene offerta l'opzione Vodafone Pass Maps

Vodafone Total Unlimited è la nuova offerta illimitata per alcuni già clienti selezionati : Vodafone lancua una nuova offerta, Total Unlimited, destinata ai già clienti, con chiamate, SMS e traffico Internet senza limiti.

Vodafone propone 10 Giga Extra ad alcuni clienti - Wind Galaxy A7 a un prezzo stracciato : Vodafone e Wind propongono due offerte riservate ad alcuni clienti selezionati: la prima propone 10 Giga Extra a 5 euro, la seconda Samsung Galaxy A7 (2018) a meno di metà prezzo.

Vodafone coccola i clienti attuali e futuri : Giga Week 50 Giga per i primi - Special Minuti 50 Giga per i secondi : Vodafone coccola i suoi clienti e coloro che potrebbero diventarlo nel giro di poco: 50 Giga a un euro per i primi, un pacchetto conveniente per i secondi

Vodafone Special Minuti 7GB disponibile a 5 euro per alcuni già clienti : Vodafone Italia ha iniziato a proporre ad alcuni già clienti la possibilità di attivare Vodafone Special Minuti 7GB al prezzo di 5 euro al mese

Scattano nuovi aumenti Vodafone da domenica 17 febbraio : dritte per i nuovi clienti : Bisogna prendere in considerazione nuovi aumenti Vodafone a partire da domenica 17 febbraio. Per una volta, a differenza di quanto riportato nella giornata di ieri, non possiamo parlare di vere e proprie rimodulazioni, stando a ciò che ho avuto modo di raccogliere questo sabato, ma l'argomento merita altrettanta attenzione rispetto alle classiche modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Proviamo dunque a capirci qualcosina di più, ...

Modifiche contrattuali per Vodafone - che ora "punisce" i clienti sbadati : Vodafone introduce una nuova modifica contrattuale, che entrerà in vigore dal prossimo 15 aprile 2019 e riguarderà il traffico una volta esaurito il credito. Se non volete pagare 0,99 euro fareste bene a tenere sotto controllo il credito.

Onda verde di regali per i clienti Vodafone : è ora di riscuotere l'Happy Friday : Due giorni di fila in cui i clienti Vodafone hanno ricevuto coccole a gogò: prima, la navigazione senza limiti, oggi, il consueto regalo dell'Happy Friday

Vodafone offre ad alcuni clienti Tutto Illimitato per 1 settimana a 1 euro e ad altri Vodafone Pass Chat : Il team di Vodafone sta proponendo ad alcuni clienti selezionati la possibilità di attivare l'opzione temporanea Tutto Illimitato ad 1 euro

Vodafone Special Minuti 50GB offerta ad alcuni ex clienti a 6 - 99 euro : Ieri ad una nuova campagna dedicata ad alcuni ex clienti Vodafone ai quali viene proposto di tornare con Vodafone Special Minuti 50GB a 6,99 euro

Vodafone continua ad attivare gratuitamente Voce 4G a nuovi e già clienti : Prosegue l'attivazione gratuita da parte di Vodafone di Voce 4G, ossia il servizo VoLTE che permette di godere di un audio in chiamata di elevata qualità

Vodafone offre ad alcuni ex clienti Special Minuti 50GB a 6 - 99 euro - Wind il Samsung Galaxy J6 (2018) a un prezzo speciale : Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni ex clienti, ai quali viene proposta Special Minuti 50GB con un canone di 6,99 euro