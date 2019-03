Droga. Consulta: esagerata pena minima

E' sproporzionata ladi otto anni prevista per i reati non lievi in materia di stupefacenti.Così la Corte Costituzionale che, con la Sentenza n.40 depositata oggi ( relatrice Marta Cartabia), ha dichiarato illegittimo l' articolo 73,primo comma,del testo unico sugli Stupefacenti (dpr n. 309del 1990) là dove prevede comeedittale la reclusione di 8 anni e non di 6 Rimane inalterata la misura massima della, fissata in 20 anni di reclusione, per i fatti più gravi.(Di venerdì 8 marzo 2019)

