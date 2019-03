Come Salvini può spingere i 5 Stelle a uno strappo

8 marzo - Salvini : “Ddl Pillon è solo l’inizio - troppe donne usano i minori Come ricatto” : Matteo Salvini in Senato, in occasione dell'8 marzo, parla in conferenza stampa in Senato del Ddl Pillon: "È solo un punto di partenza, ma il diritto di famiglia va riformato. Bisogna lavorare sulla parità di diritti di ex moglie, ex mariti, figli, che non diventano ex, e nonni. Troppo spesso i bimbi sono usati per le beghe degli adulti".Continua a leggere

Tav - Come se ne esce? Di Maio : "È tosta". Governo regge? Salvini : "Assolutamente sì" : Nessuna crisi di Governo ma come uscire dall’impasse Tav Luigi Di Maio ancora non lo sa: "Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi" ha detto il vicepremier ad Affari Italiani dopo l’ultimo vertice flop a Palazzo Chigi. Tav, Palazzo Chigi sul mancato accordo: 'Sono emerse delle criticità' Cosa è successo durante la riunione di stanotte a Palazzo Chigi che si è ...

Salvini punta ai NoVax scontenti del Movimento 5 stelle Come nuovo bacino elettorale? : Manifesti contro i vaccini affissi lo scorso gennaio davanti all’asilo nido “Le Pratoline” di Torino (foto: Nicolò Campo/Lapresse) In un clamoroso ribaltone che solo il trasformismo politico italiano sa concederci, Movimento 5 stelle e Lega si ritrovano su fronti contrapposti rispetto al tema dei vaccini obbligatori per frequentare le scuole dell’infanzia. D’altronde non può e non deve stupire: abbiamo capito da tempo il gioco ...

La mamma di Matteo contro Salvini : 'Chi è malato Come mio figlio non tornerebbe mai in classe' : Perché il ministro dell'Interno secondo lei è intervenuto sull'argomento? 'È politica, non sono molto appassionata, ma credo che sia un modo per racimolare voti'. Salvini è anche un padre. Da ...

Un politico Come Salvini che mette alla gogna i suoi contestatori viola la legge? : (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) Era già successo, e probabilmente succederà ancora. Lunedì il vicepremier Matteo Salvini ha pubblicato la foto di una contestatrice con in mano un cartello durante la manifestazione Prima le persone di sabato scorso Milano sulla sua pagina Facebook. La ragazza, che esponeva un messaggio che derideva il leader della Lega, si è beccata la solita prevedibile valanga di volgarità e minacce da parte ...

Silvio Berlusconi - lo sfogo : 'Salvini incastrato'. Il piano : Come sarà costretto a tornare nel centrodestra : Obiettivo: 'Continuare a incalzare il governo'. Il voto in Basilicata secondo Silvio Berlusconi è qualcosa in più di un 'banco di prova per Forza Italia '. C'è da dare la spallata decisiva all'...

Renato Farina - il piano perfetto dei magistrati rossi contro Matteo Salvini : Come vogliono farlo fuori : Magistratura democratica è stata chiara nelle sue dichiarazioni di ieri: è guerra. contro chi? C' è bisogno di dirlo? Matteo Salvini, ovvio. Il 9 settembre aveva lanciato un ultimatum, denunciando «la portata eversiva» delle sue idee sovraniste. Ultimatum scaduto, si bombarda. La fresca relazione de

Mimmo Lucano : “Sono orgoglioso di andare a processo - non farò Come Salvini” : L'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, si dice pronto a essere processato: "Io sarò orgoglioso di andare sotto processo, non farò come Salvini che si è protetto anche col sostegno di chi aveva garantito di cambiare l’Italia in nome dell’onestà”, dice riferendosi al voto della Giunta delle immunità del Senato sul ministro dell'Interno e sul caso Diciotti.Continua a leggere

Nanni Moretti : “Un film su Salvini Come ‘Il Caimano’? Sarebbe al di sopra delle mie forze” : “Fare un film su Salvini Sarebbe al di sopra delle mie forze“. A dirlo è Nanni Moretti in un’intervista al quotidiano francese Le Monde che gli ha chiesto se avesse intenzione di portare al cinema anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, come aveva fatto nel 2006 con Silvio Berlusconi ne “Il Caimano“. “No, no, no e no”, ha risposto categorico Moretti, spiegando: “È stato già difficile ...

Ignazio Corrao - parla il grillino : "Matteo Salvini non ci preoccupa - rischia di scoppiare Come Matteo Renzi" : "Dobbiamo allearci solo con chi fa le nostre stesse battaglie, comitati già presenti da tempo sul territorio, persone fidate e pulite". E "sul tavolo" c'è anche la possibilità di presentare altre liste d'appoggio composte sempre da attivisti, ma con un simbolo diverso". Ignazio Corrao, già capogrupp

Silvio Berlusconi - lo sfogo al telefono : "Matteo Salvini Come Alfano - non ha capito che..." : "Mai più con il centrodestra". Matteo Salvini ha scatenato una guerra con Forza Italia, forse senza ritorno. E Repubblica ci sguazza. Un retroscena del quotidiano diretto da pochi giorni da Carlo Verdelli riferisce di una telefonata-sfogo di Silvio Berlusconi da Arcore: "Matteo inizia a ricordarmi A

