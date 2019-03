Camorra, arrestato genero di un boss

I Carabinieri di Napoli hannoAngelo Guarino, 34 anni,del "" Pasquale Puca, detto 'o minorenne, capo dell'omonimo clan di Sant'Antimo.ne, capo dell'omonimo clan di Sant'Antimo. L'è ritenuto responsabile di associazione per delinquere di tipo mafioso per aver preso parte al sodalizio criminale e, in tale qualità, di aver gestito l'imposizione e la distribuzione del pane e di prodotti da forno a esercizi commerciali di Sant'Antimo e Grumo Nevano.(Di venerdì 8 marzo 2019)

poliziadistato : Marco #DiLauro del clan di camorra di Secondigliano latitante da 14 anni è stato arrestato da #squadramobile di Nap… - NicolaMorra63 : Questo è lo Stato che ci convince, e che non da tregua ai latitanti. Complimenti a tutti gli uomini dello Stato che… - repubblica : ?? #Camorra, arrestato il superboss di #Scampia, #MarcoDiLauro -