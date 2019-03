Borsa | crolla l' Asia su timori crescita Cina e Europa

La Juve crolla in Borsa : -10% dopo il ko in Champions : La sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid sta avendo effetto anche in Borsa per la Juventus. dopo non essere riuscita a fare prezzo per diversi minuti in apertura, il titolo del club bianconero cede oltre il 10% (alle 9.37 -10,01% a 1,3040 euro per azione, dopo aver chiuso la giornata di ieri a 1,4490) […] L'articolo La Juve crolla in Borsa: -10% dopo il ko in Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Fca chiude il 2018 con risultati "da record" ma abbassa le stime per il 2019 e crolla in Borsa : Fca archivia il 2018 con risultati che definisce "da record", ma crolla in Borsa. Le previsioni per il 2019 - in particolare il margine operativo lordo stimato dall'azienda in 6,7 miliardi di euro - deludono gli analisti e il titolo chiude una giornata, che era già difficile prima dei conti, con un tonfo del 12,21% a 13,38 euro. Nella galassia del Lingotto soffrono anche la holding Exor (-4,73%), Ferrari (-2,55%) e Juventus (-2,18%). Bene ...

Tim - nuovo minimo storico in Borsa/ Titolo crolla e vale 44 centesimi : pesa la 'guerra' tra Vivendi ed Elliott : Tim, ancora un pesante calo in Borsa. A Piazza Affari il Titolo sfiora anche perdite del 7%: Vivendi attacca e risponde alle critiche di ieri di Elliott

Tim crolla in Borsa ai nuovi minimi storici - vale 44 centesimi : Milano, 22 gen., askanews, - Tim sprofonda sempre più a Piazza Affari, aggiornando i minimi di sempre. Le azioni del gruppo hanno chiuso la seduta con un ribasso del 6,24% a 0,446 euro, dopo essere ...

Trump : con impeachment la Borsa crolla : "L'economia è tra le migliori nella nostra storia, la disoccupazione al livello più basso da 50 anni e la Borsa pronta a segnare nuovamente un record", ha ricordato poi Trump.

Trump : con impeachment la Borsa crolla : 19.15 "Se volete vedere crollare la Borsa, mettetemi in stato di accusa". Parole del presidente Trump, dopo che il procuratore del Russiagate, Mueller, ha definito "inaccurato" lo scoop di BuzzFeed, secondo cui il presidente avrebbe chiesto al suo ex avvocato Cohen di mentire al Congresso sul progetto di una Trump Tower a Mosca. "L'economia è tra le migliori nella nostra storia, la disoccupazione al livello più basso da 50 anni e la Borsa ...

Trump avverte : "Se volete vedere crollare la Borsa - mettetemi in stato di accusa! : ""L'economia è una delle migliori nella nostra storia, con la disoccupazione al livello più basso da 50 anni e la Borsa pronta per segnare nuovamente un record (stabilito da noi molte volte) e tutto quello che si è sentito ieri, basato su una storia falsa, è impeachment. Se volete vedere crollare la Borsa, mettetemi in stato di accusa!": lo twitta Donald Trump, dopo che il procuratore speciale del Russiagate Robert ...

Tim crolla in Borsa - -7 - 2% - - preoccupa ebitda domestico in calo : Milano, 18 gen., askanews, - Tim a picco in Borsa dopo la doccia fredda sull'ebitda domestico 2018 e sulle caute prospettive per il 2019. Il titolo ha lasciato sul terreno il 7,2% chiudendo a 0,4885 ...

Mps crolla in Borsa per il pressing della Bce : Ci ha messo lo zampino anche la politica. O meglio un esponente di quel governo che oggi, attraverso il Tesoro, controlla quasi il 70% di Rocca Salimbeni. Domenica il sottosegretario alla presidenza ...

Tonfo di Apple : taglia le stime e crolla in Borsa : Pesanti perdite per il titolo che perde il 10% e brucia 446 mld sulla scia del rallentamento dell'economia cinese -