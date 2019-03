Activision-Blizzard | i recenti licenziamenti hanno interessato circa 200 dipendenti della

Uno studio legale cita in giudizio Activision Blizzard per la rottura con Bungie : Uno studio legale cita in giudizio Activision Blizzard per conto degli azionisti, accusando lo studio di averli ingannati sulla fine della loro partnership con Bungie, riporta Gamesindustry.lo studio che ha avviato questa ingente pratica è il Kuznicki Law PLLC, e possono aderire alla causa gli azionisti che hanno acquistato azioni di Activision Blizzard tra il 2 agosto 2018 e il 10 gennaio 2019. Si tratta dunque di una vera e propria class ...

Activision-Blizzard avverte i suoi investitori che i recenti licenziamenti potrebbero avere impatti negativi sugli affari : Come sicuramente saprete, Activision-Blizzard ha purtroppo deciso di licenziare circa 800 dipendenti, pur avendo avuto entrate da record durante il suo anno fiscale. La compagnia ha inoltre avvertito i suoi investitori, sembra infatti che questa scelta possa influire negativamente sul business.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, ecco quanto è emerso nel lungo rapporto di 306 pagine rilasciato dalla compagnia:"Nel febbraio 2019 abbiamo ...

Activision Blizzard : avviate le procedure per un forte taglio del personale : Activision Blizzard, azienda statunitense nata nel 2008 dalla fusione dell’Activision con la Blizzard Entertainment, è tra le maggiori compagnie di videogiochi, occupando il settimo posto nella classifica mondiale. Le sue linee di business con i relativi prodotti – tutti conoscono World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone – le hanno consentito di raggiungere un fatturato al terzo trimestre 2018, secondo Newzoo, di ...

Parte la campagna per far allontanare il CEO di Activision Blizzard dopo i licenziamenti di massa della compagnia : Il celebre gruppo per i diritti dei lavoratori nell'industria videoludica, noto come Game Workers Unite, si sta mobilitando per l'allontanamento del CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, in seguito alla valanga di licenziamenti degli ultimi giorni.La compagnia come sappiamo sta subendo, nonostante i risultati soddisfacenti in borsa, un periodo di riassestamento interno, il quale ha comportato una serie di licenziamenti di massa per ...

Activision Blizzard conferma il licenziamento di quasi 800 persone tra le lacrime e gli abbracci degli impiegati : I rumor degli scorsi giorni hanno infine ricevuto conferma: Activision Blizzard ha annunciato ufficialmente il taglio di circa l'8% del proprio staff.Come riportato da Eurogamer.net, si tratta di quasi 800 persone, per la precisione circa 770. Secondo i report di Kotaku, a farne le spese saranno impiegati di Activision, Blizzard, King e team particolari come High Moon Studios.Particolarmente significativo un report di Jason Schreier di Kotaku ...

In Activision Blizzard i licenziamenti incombono come una spada di Damocle : Activision Blizzard sta vivendo una situazione molto delicata.come possiamo vedere infatti, si parla molto dei licenziamenti incombenti che sta preparando la società, la quale si trova in una fase di riassestamento interno. Ebbene il problema è proprio la mancanza di certezze, l'intera storia è infatti molto seria ma allo stesso i dipendenti di Activision Blizzard vivono in un clima di precarietà per mancanza di preavvisi e comunicati interni.I ...

Activision Blizzard si riassesta e taglia centinaia di posti di lavoro : Activision Blizzard Inc. prevede di annunciare un taglio di posti di lavoro per martedì, riporta Bloomberg, a fronte di un rallentamento nelle vendite, e stando a molti utenti, anche a causa del calo delle azioni di questa settimana.Le azioni del gruppo societario sono infatti scese da del 2,5%, fino ad assestarsi a $ 42,88 venerdì scorso.I licenziamenti potrebbero essere centinaia e fanno parte di un programma di ristrutturazione volto a ...

Activision Blizzard alla ricerca di un "Quest Designer" per il possibile Diablo 4 : Activision Blizzard ha ricevuto enormi critiche dopo l'annuncio di Diablo Immortal per dispositivi mobile. I fan si aspettavano un vero e proprio nuovo capitolo e, ora, un annuncio di lavoro sembra suggerire che la compagnia stia effettivamente lavorando al possibile Diablo 4.Come segnala Thenerdmag, andando sulla sezione carriera del sito Web di Activision Blizzard, potete vedere un annuncio di lavoro in cui si cerca un Quest Designer per un ...

Activision Blizzard : le azioni crollano dopo la separazione da Bungie : L'inizio del 2019 contrassegna un nuovo assetto di Activision Blizzard, visti i numerosi cambiamenti e riassestamenti interni della società che hanno segnato gli ultimi tempi del 2018.Come riporta Gamerant, la notizia del divorzio tra Bungie e Activision Blizzard è stata accolta con grande stupore da tutti, e men che meno dai mercati che hanno subito dato la loro risposta.Le azioni della società sono scese di oltre il 6,5% in seguito ...

Activision Blizzard : nominati tre nuovi presidenti : Activision Blizzard potrebbe aver recentemente perso due importanti dirigenti, ma la società sta ora cercando di rimettersi in pista, nominando nuovi presidenti.Sì, presidenti. Secondo Variety, tre membri di lunga data del team Activision Blizzard sono stati promossi a varie posizioni presidenziali all'interno dell'azienda.Il primo a essere promosso è stato Rob Kostich. Kostich è stato Direttore Generale e Vice Presidente Esecutivo del franchise ...

Activision Blizzard : un altro importante dirigente lascia la compagnia : Poche ore dopo il licenziamento dell'ex CFO Spencer Neumann, Amrita Ahuja, un altro dirigente di Activision Blizzard, ha deciso di lasciare la compagnia.Come riporta Comicbook, il dipendente, che ha servito Activision Blizzard per oltre otto anni, entrerà in Square. No, non Square Enix, ma Square, Inc., una società specializzata in servizi finanziari e di pagamento attraverso dispositivi mobili.Square, Inc. lo ha confermato in un comunicato ...