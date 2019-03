Trattamento della sindrome da iperstimolazione ovarica

Efficacia dell’ormone della crescita nel Trattamento della Sindrome di Noonan con diverse caratteristiche genetiche : Una ricerca ha valutato la risposta al trattamento con ormone della crescita , in termini di accrescimento, in soggetti con la Sindrome di Noonan . I risultati hanno indicato che la cura è stata efficace nell’aumentare l’altezza e le concentrazioni nel sangue di IGF-1. La Sindrome di Noonan è caratterizzata da bassa statura, da modificazioni specifiche della conformazione del viso, da difetti congeniti del cuore, da anomalie delle ossa e da ...

La fase di transizione richiede la massima attenzione nei giovani in Trattamento con l’ormone della crescita : Alcuni studi pubblicati di recente hanno fatto il punto sui problemi che possono emergere nella gestione dei giovani con carenza di ormone della crescita nella fase di transizione, vale a dire quella in cui i soggetti in cura con GH passano dall’adolescenza all’età adulta. l’ormone della crescita non è essenziale solo per sostenere un accrescimento normale durante l’infanzia, ma anche per acquisire, negli anni successivi, una massa di tessuto ...