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Traffico Roma del 07-03-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 07-03-2019 ore 19 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 07-03-2019 ore 19:30 (Di giovedì 7 marzo 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DE LA PISANA, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA A LA RUSTICA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA AL BIVIO CON LARGO TOMASO PERASSI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASILINA AL BIVIO CON VIA DI TOR BELLA MONACA. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI E SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE ...
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