Tav | Conte | “L’opera non mi convince Nel governo fase di stallo | anche sui bandi” Ma

(Di giovedì 7 marzo 2019) Esclude il rischio crisi di, ma ammette laditra Lega e M5s sul Tav Torino-Lione.sulla decisione da prendere sui bandi, nonostante la scadenza di lunedì ormai imminente. Il presidente Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato come la situazione non si sia ancora sbloccata: ““Io stesso ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza del Tav e lo ribadisco. Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l’Italia ha bisogno”. Per questo “l’unica strada, alla luce dei forti dubbi emersi, è procedere ad un’interlocuzione con i partner di questo progetto, Francia e Ue, per condividere questi dubbi e le perplessità”, ha chiarito. Per poi ammettere: “Abbiamo forze politiche con sensibilità politiche differenti” e “siamo insui. In serata è previsto un Consiglio dei ...

