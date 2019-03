Spoiler La porta rossa | la Mayer sa chi c' è dietro l' assoluzione di Rambelli

Spoiler La porta rossa - 13 marzo : Anna vuole dimostrare la sua innocenza e quella di Piras : Prosegue il successo televisivo de 'La porta rossa 2', che annovera tra i protagonisti anche Lino Guanciale. La fiction sta ottenendo buoni ascolti, catturando ogni settimana l'attenzione di milioni di spettatori. Gli Spoiler del nono episodio della quinta puntata, che andrà in onda il 13 marzo, sottolineano che Vanessa continuerà a frequentare Federico. La donna però assumerà un comportamento decisamente sospettoso nei confronti dell'uomo, in ...

La porta rossa 2 - Spoiler del 13 marzo : Eleonora mette con le spalle al muro Don Giulio : Continua il successo per la seconda stagione della serie televisiva 'La porta rossa' che vede come protagonista l'attore Lino Guanciale, insieme a Gabriella Pession. Mercoledì 13 marzo va in onda sul piccolo schermo un nuovo appuntamento che mette il pubblico di fronte a colpi di scena e sorprese nella vita dei personaggi principali. Gli spoiler della quinta puntata de La porta rossa 2 in onda alle ore 21:30 svelano che Vanessa e Federico ...

Upas - Spoiler prossima settimana : Adele si accorge dello strano comportamento del marito : Le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai Tre 'Un posto al sole' hanno la capacità di ottenere il gradimento dei milioni di telespettatori italiani curiosi di venire a conoscenza di nuovi cambiamenti. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 11 fino a venerdì 15 marzo fanno notare che Raffaele ritroverà un rapporto sereno con Diego che chiederà dei consigli al genitore. Il portiere è preoccupato per la situazione ...

La porta rossa 2 - Spoiler quarta puntata : Jonas sostenuto da Silvia : Prosegue il successo della serie televisiva 'La porta rossa 2', con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Mercoledì 6 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler della quarta puntata de La porta rossa 2 svelano che Patrizia Durante verrà a conoscenza del segreto di Vanessa, capace d’interagire con le persone defunte. La giovane donna sarà ...

La porta rossa 2 - Spoiler del 6 marzo : Stella consegna ad Anna un biglietto di Piras : Mercoledì 6 marzo andrà in onda su Rai 2 sul piccolo schermo il quarto appuntamento con la serie televisiva 'La porta rossa 2'. La coppia formata da Lino Guanciale e Gabriella Pession continua ad ottenere un grande successo, e la sintonia dei due attori li ha portati a realizzare un progetto interessante a teatro con la commedia 'After Miss Julie'. Gli spoiler del settimo episodio svelano che Cagliostro dovrà continuare delle indagini per ...

Spoiler La porta rossa - episodi 5 e 6 : Piras si suicida : Mercoledì 27 febbraio verrà trasmesso su Rai 2 il terzo appuntamento della serie televisiva 'La porta rossa 2', che vede come protagonisti l'attore Lino Guanciale e la bella Gabriella Pession. La fiction sta ottenendo un buon successo per ciò che concerne gli ascolti. Per quel che riguarda invece le trame, nelle scorse puntate Vanessa ha spiegato alla magistratura di avere il dono di parlare con i defunti e dunque anche con il commissario ...

Spoiler Un posto al sole prossima settimana : Boschi trasportato d'urgenza in ospedale : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto Al sole' capace di mettere il pubblico alle prese con nuove storie. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Prisco riuscito a ottenere gli arresti domiciliari, dopo aver messo in atto un piano, di comune accordo con il proprio legale. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 ...

Spoiler La Porta Rossa 2 : Leonardo scopre che Elvio Mayer è l'amante della Durante : Mercoledì 20 febbraio andrà in onda la seconda puntata de 'La Porta Rossa 2' che ha iniziato ottenendo un livello imPortante di ascolti, a dimostrazione del legame del pubblico nei confronti di questo prodotto televisivo. Gli Spoiler del terzo episodio del secondo appuntamento con La Porta Rossa 2 svelano che avverrà un omicidio all'interno di una fabbrica pronto a creare nuovi misteri. I magistrati riterranno che l'unica persona da imputare ...

La porta rossa - Spoiler 20 febbraio : Vanessa al processo rivela di parlare con Cagliostro : Mercoledì 20 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con gli episodi inediti de ''La porta rossa 2''. Saranno trasmessi gli episodi 3 e 4 della seconda stagione. Come sappiamo, le puntate settimanali sono in tutto sei, per un totale di 12 episodi. Il protagonista, Leonardo Cagliostro, è ancora tra i vivi perché deve risolvere il mistero che avvolge la figura di Jonas, conosciuto nella prima stagione sotto forma di spirito e adesso ritornato ...

Spoiler La Porta Rossa 2 : il commissario Cagliostro indaga sul passato : Al via questa sera, in prime time su Rai 2 e online su RaiPlay, i nuovi episodi de La Porta Rossa, la fiction noir Rai ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi con Lino Guanciale e Gabriella Pession nel rispettivo ruolo del commissario di polizia Leonardo Cagliostro e di sua moglie Anna, di professione magistrato. La serie è diretta da Carmine Elia e nel cast principale troviamo anche Valentina Romani (Vanessa), Ettore Bassi (magistrato ...

C'è posta per te - Spoiler del 19 gennaio : rifiutata perché gay - porta i genitori da Maria : Una nuova puntata di C'è posta per te attende i telespettatori sabato 19 gennaio 2019 a partire dalle 21,20 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, si preannuncia più emozionante del solito. Secondo alcune clip che preannunciano ciò che vedremo in onda infatti, si viene a sapere che nello studio di Maria De Filippi farà il suo ingresso una giovane ragazza, la quale convocherà i genitori che l'hanno rifiutata dopo la scoperta del suo legame ...