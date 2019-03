Roma | Florenzi inconsolabile De Rossi | Su Schick era rigore E Manolas

Pagelle Porto-Roma 3-1 - Champions League : non basta De Rossi. Ingenuità di Florenzi : La pioggia di Oporto saluta nel peggiore dei modi l’avventura della Roma nella Champions League 2018/19. Il Porto vince per 3-1 al Dragao contro i giallorossi e passa incredibilmente ai quarti di finale, grazie ad un calcio di rigore di Telles a pochi minuti dal 120esimo minuto di gioco. Nella formazione di Eusebio Di Francesco il migliore di tutti è sempre De Rossi, mentre i terzini destri, prima Karsdorp, quindi Florenzi, combinano solo ...

PROBABILI FORMAZIONI PORTO Roma / Quote - Brahimi contro Florenzi - Champions League - : PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA: le Quote e le scelte dei due allenatori per la partita del Do Dragao, per il ritorno degli ottavi in Champions League.

Porto-Roma - la variante Florenzi ed il riscatto di Perotti : la chiave della partita : Si avvicina l’ora X per la Roma, i giallorossi in campo per la gara di Champions League contro il Porto, la squadra di Di Francesco chiamata a riscattare la brutta sconfitta nel derby contro la Lazio. Non è un momento semplice per la Roma che deve fare i conti con il malumore della piazza in relazione ad una stagione che non ha convinto, vanno però sottolineati diversi aspetti che riguardano il club giallorosso, in particolar modo ...

Se gioca Florenzi il derby va bene. Roma - è l'amuleto per la Champions : Come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ne ha perso uno solo su 11, tra l'altro il primo della sua carriera da grande, giocato più di sei anni fa, esattamente l'11 novembre ...

Florenzi - pizza in regalo al semaforo per San Valentino. E lui omaggia Roma : Certe volte basta un gesto, piccolo e spontaneo. Come quello di un pizzaiolo Romano, che non ha perso l'occasione per omaggiare uno dei suoi idoli, Alessandro Florenzi , e trasmettergli tutto l'amore ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Chievo Roma : diretta tv - Florenzi confermato nel reparto offensivo? - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Chievo Roma: diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici per gli schieramenti attesi domani al Bentegodi, nella 23giornata di Serie A.

Roma - Florenzi è un caso : la Curva Sud lo fischia - che succede? : ... quando durante l'amichevole col Latina fu esposto lo striscione "Florenzi 30 denari", la conferma arriva, dopo i fischi di San Siro, da un'indagine via social del Corriere dello Sport, che evidenzia ...

Roma - c'è un caso Florenzi : Secondo il Corriere dello Sport , alle origini della frattura con gli ultras giallorossi ci sarebbe ancora la trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2023 arrivato la scorsa estate. Sui ...

Atalanta-Roma - Di Francesco in conferenza : “Out Florenzi e Pellegrini” : Atalanta-Roma, Di Francesco annuncia pesanti assenze – I risultati ritrovati hanno rimesso in carreggiata in campionato la Roma. I giallorossi, fino a un mese fa in piena crisi di classifica e morale, grazie alle ultime vittorie si sono risollevati e hanno ritrovato la strada giusta per rientrare in corsa per un posto in Champions. Ora […] L'articolo Atalanta-Roma, Di Francesco in conferenza: “Out Florenzi e Pellegrini” ...

Roma - Di Francesco : 'De Rossi è a disposizione per Bergamo. Florenzi e Pellegrini in dubbio' : 'Sono contento di come ha reagito De Rossi, a differenza del Genoa in cui l'ho convocato per il sostegno morale adesso lui è a disposizione. Non ha i minuti nelle gambe, ma il ginocchio ha reagito ...

Serie A Roma - le convocazioni per il Torino. Out Florenzi : Roma - Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco , ha diramato la lista delle convocazioni in vista dell'impegno con il Torino. Presenti in lista i nomi di Manolas , N'Zonzi ed El Shaarawy . Assente ...

Roma - Di Francesco : "Florenzi in dubbio. Dzeko favorito su Schick" : Torna il campionato dopo la pausa invernale e gli ottavi di Coppa Italia. La Roma di Eusebio Di Francesco sfiderà il Torino all'Olimpico. Gara importante per la rincorsa al quarto posto. "Conosco bene ...

Roma - Di Francesco : "El Shaarawy e Manolas out - Florenzi da valutare" : Eusebio Di Francesco, 50 anni, sulla panchina della Roma dal 2017. Lapresse C'è da cancellare la delusione della scorsa stagione, quando la Roma uscì proprio agli ottavi in casa contro il Torino, in ...