Matteo Renzi : “Con il mio ‘no’ ho distrutto il Movimento 5 Stelle” : L'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rivendica il merito di aver fatto esplodere il Movimento 5 Stelle con il suo 'no' a una possibile alleanza di governo tra pentastellati e dem: "Sono esplosi i 5 Stelle. E ne rivendico il merito. Quando sono andato da Fazio a dire 'mai coi 5 Stelle' l’effetto sul medio periodo è stato la distruzione dei 5 Stelle".Continua a leggere

Renzi fa ancora 'il bullo' "Ho distrutto io i 5 Stelle" : Con le primarie che hanno sancito l'avvio dell'era Zingaretti e il ritorno del vecchio apparato alla guida del Partito democratico, Matteo Renzi è definitivamente sparito dalla scena politica. Eppure fa ancora "il bulletto" e rivendica il merito di aver distrutto i 5 Stelle."Il forte consenso del governo? Sta già passando. Intanto sono esplosi i 5 Stelle. E ne rivendico il merito", ha detto l'ex premier al Corriere, "Quando sono andato da Fazio ...

Renzi : “I 5 stelle esplosi - ne rivendico il merito. Reddito di cittadinanza è diseducativo e tiene in vita il voto di scambio” : Stanno “impantanando” il Paese, “qui sta accadendo un fatto enorme: l’Italia è tornata in recessione. Questo governo, che non riesce a decidere sulla Tav, è il governo che metterà la patrimoniale. Però loro sono simpatici, io antipatico… Salvini e Di Maio stanno distruggendo il Paese“. E poi “il Reddito di cittadinanza è un fatto diseducativo per i giovani e tiene in vita il voto di scambio al Sud col ...

Renzi giura fedeltà a Zingaretti e si prende il merito di aver 'distrutto' i 5 Stelle : Matteo Renzi ha promesso lealtà al nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Onore a chi ha vinto, rispetto per il voto", ha affermato l'ex premier n un'intervista al Corriere della Sera, "vivo come una liberazione il fatto che ci sia un nuovo segretario. Tocca ad altri. Noi daremo una mano in modo leale e trasparente". "Sono stato leale con Bersani; perché non dovrei esserlo con Zingaretti?", si è chiesto Renzi, "le scissioni noi non le ...

Renzi ironizza : i Cinque stelle hanno un problema : Matteo Renzi commenta il flop grillino. In particolare dopo gli esiti delle ultime elezioni regionali in sardegna. “Che i Cinque

Sondaggi - dal boom dei 5 Stelle al 40% di Renzi : quando hanno fatto flop : Se riusciamo a cogliere i cambiamenti di umore dell'elettorato gran parte del merito va proprio ai Sondaggi, ma in passato...