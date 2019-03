Ragazza picchiata e uccisa dal fidanzato Ultimo post Fb per l' 8 marzo | ' No alla violenza'

ilgazzettino

(Di giovedì 7 marzo 2019) 'Lasciati alle spalle ciò che ti ha fatto soffrire. Lasciati alle spalle ciò che ti ha ferito. Lasciati alle spalle ciò che non puoi cambiare. Liberati da quei sentimenti che ti avvelenano. Non ...

lauraboldrini : Una storia atroce che solo adesso, a 23 anni, la ragazza ha trovato la forza di denunciare Vai fino in fondo, io s… - CarmeloMontana2 : RT @lauraboldrini: Una storia atroce che solo adesso, a 23 anni, la ragazza ha trovato la forza di denunciare Vai fino in fondo, io sono a… - LucaColucci1 : RT @lauraboldrini: Una storia atroce che solo adesso, a 23 anni, la ragazza ha trovato la forza di denunciare Vai fino in fondo, io sono a… -