Prigionieri della setta

vanityfair

(Di giovedì 7 marzo 2019)Quando lo vede a gattoni mangiare dalla ciotola sporca del cane, dice basta. Gli altri ridono guardando il ragazzo disabile finire la cena, ma per lui è troppo. Più degli abusi sessuali subiti, più dei soldi rubati: quella scena segna il suo «risveglio». È il gennaio del 1990 e da quel giorno Sergio inizia a pensare seriamente alla fuga dal Forteto, lain cui vive da 12 anni. Scapperà un mese dopo, nascondendosi prima nelle campagne del Chianti e poi in Olanda. Nell’ultima settimana si è tornati a parlare di Forteto, la comunità agricola fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli, in carcere dal 2011, perché la Camera ha dato il via libera definitivo all’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti nel gruppo, finito al centro di processi per maltrattamenti e abusi sessuali. Festeggia Sergio, presidente del comitato delle vittime.Mi mettono in ...

desapabullada : RT @Attilio54014740: #Iran Nominato capo della magistratura ayatollah Raisi, colui che fu a capo della commissione che sentenziò la conda… - CinziaAntonioni : Anziani, disabili prigionieri. Dove siete Istituzioni? Aspettate che muoiano vero? Intollerabile in un società civ… - DiFrankie7di : Mosè non ti ha dato la legge, e nessuno di voi osserva la legge? Perché cerchi di uccidermi [Per la guarigione del… -