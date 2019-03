Nadal a Kyrgios | ' Sia un esempio per i giovani'

ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 - sorteggiato il tabellone. Federer nel lato di Nadal - abbastanza sfortunati gli italiani. Possibile terzo turno Djokovic-Kyrgios : Masters 1000, si ricomincia. Il mese di marzo, come ormai da tradizione, è interamente occupato da due tornei di durata anomala, una settimana e mezza: Indian Wells e Miami, i primi due grandi appuntamenti dell’anno dopo gli Australian Open di gennaio. Questa notte è stato sorteggiato il tabellone maschile di Indian Wells. La sorte non è stata realmente benevola con nessuno dei big: Novak Djokovic, numero uno del mondo, potrebbe vedersela ...

ATP Acapulco – Kyrgios risposta velenosa a Nadal : “non mi conosce - siamo diversi - non lo prendo in considerazione” : Nick Kyrgios commenta alle critiche di Nadal dopo il match di Acapulco: il tennista aussie risponde per le rime Match intenso e combattuto quello che ha visto Nick Kyrgios battere Rafa Nadal al terzo set degli ottavi di finale di Acapulco. Al termine del match, il tennista australiano se l’è presa con il pubblico, rivolgendosi ai tifosi con vistosi gesti provocatori e ricevendo in cambio una grande mole di fischi. In conferenza ...

Tennis - Nadal attacca Kyrgios in conferenza stampa : “L’australiano ha talento ma non rispetta gli avversari e il pubblico” : Fuochi e fiamme tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios nell’ATP di Acapulco. Il n.2 del mondo e il talentuoso Tennista australiano si confrontati negli ottavi di finale del torneo messicano e a sorpresa è stato l’aussie a prevalere in tre set molto lottati. Un risultato che conferma le grandi qualità di Kyrgios, spesso protagonista di grandi match contro avversari qualificati. Tuttavia a Nadal non sono piaciuti alcuni atteggiamenti in campo ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios piega Rafael Nadal in tre set. Match combattutissimo e australiano ai quarti di finale : Grande sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal è stato sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, precipitato in classifica a numero 72 del ranking, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6), al termine di un Match molto lottato nel quale il 32enne nativo di Manacor ha fallito tre Match-point nel tie-break del terzo parziale, uscendo di scena in un ...

