MotoGp – Lorenzo tra passione ed infortuni | Jorge in Qatar non ancora la 100% | “ho

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Qatar 2019 : “Non sono ancora ok con il polso - dovrò recuperare il tempo perso” : È un Jorge Lorenzo tranquillo, nonostante tutto, quello che ha parlato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019. Il maiorchino, dopo la frattura dello scafoide di qualche settimana fa, sbarca a Losail senza troppe certezze sulla sua condizione fisica, né si fa troppe illusioni sul suo weekend in MotoGP. “Effettivamente negli ultimi sei mesi sono stato un po’ ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Abbiamo un potenziale enorme» : LOSAIL - La confidenza che ha raggiunto con la Honda è migliore rispetto a quello che aveva un anno fa con la Ducati, alla vigilia del mondiale. È quanto spiega Jorge Lorenzo a pochi giorni dalla ...

MotoGp - Maverick Vinales : 'Secondo me il favorito è Lorenzo - noi dobbiamo lavorare molto' : MotoGP Gp Qatar - Alla vigilia del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2019, Maverick Vinales ha concesso una lunga intervista a Sky Sport MotoGP, insieme al compagno di squadra, Valentino Rossi . Il pilota stagnolo della Yamaha, dopo l'ottima preseason, inizia il nuovo campionato fiducioso, ma consapevole che non sarà facile ...

MotoGp - Max Biaggi : “Marquez e Lorenzo sono due fenomeni - ma la Ducati ce la può fare. Rossi? Non metterei limiti alla provvidenza” : E’ stato uno dei grandi protagonisti degli Anni ’90 del motociclismo, nonché, per ammissione stessa del diretto interessato, il più grande rivale di Valentino Rossi. Parliamo di Max Biaggi, che oggi si divide tra il ruolo di team manager del neonato Max Racing Team in Moto3 e quello di testimonial dell’Aprilia in MotoGP. alla Gazzetta dello Sport, con intervista a firma di Massimo Brizzi, l’ex pilota romano tiene però a ...

MotoGp - Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera : battere Marc Marquez con la stessa moto : Di Jorge Lorenzo si possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolo della motoGP nel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima parte della sua carriera, dopo una esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato ...

MotoGp – Lorenzo non sta più nella pelle - Jorge con i piedi per terra in Qatar : “ancora non sono al top con la moto - ma…” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp del Qatar: il maiorchino non vede l’ora di scendere in pista per la sua prima gara con la Honda L’attesa sta per terminare: il Mondiale 2019 di motoGp è ormai alle porte. Domenica si disputerà il Gp del Qatar (QUI gli orari e come seguirlo in Tv), primo round della nuova stagione, che regalerà sicuramente tanto spettacolo, tra colpi di scena, sorprese e delusioni. La Honda ...

MotoGp – Lorenzo avverte gli avversari - il post social ‘intimorisce’ tutti : “sono pronto” [FOTO] : Jorge Lorenzo sa come mettere pressione ai suoi rivali: il post social che ‘intimorisce’ teneramente i suoi avversari alla vigilia dell’esordio stagionale in Qatar E’ tutto pronto per il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: domenica si disputerà la prima gara dell’anno, in Qatar, ma lo spettacolo inizierà già da giovedì, con la tradizionale conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì si accenderanno i ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio : difficile gestione per la Honda : Se la Honda voleva ravvivare il Mondiale MotoGP 2019 c’è riuscita ampiamente, anche ben prima dell’avvio della stagione che inizierà ufficialmente nel corso di questo fine settimana nel deserto di Losail. La creazione della sua line-up, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, si può leggere in tre modi decisamente differenti. In primo luogo come volere andare in “all in”. Ovvero allestire la coppia migliore possibile mettendo ...

MotoGp – Continua la forte partnership tra Jorge Lorenzo e Chupa Chups : insieme in pista da 20 anni [GALLERY] : Chupa Chups corre sulle piste della MotoGp con Jorge Lorenzo. Il lollipop amato in tutto il mondo porta il divertimento sulle due ruote. Si rinnova il sodalizio nato 20 anni fa con il campione maiorchino L’iconico logo disegnato da Salvador Dalì ritorna a marcare le piste del Moto Mondiale svettando sul casco di un grande campione, Jorge Lorenzo, detentore di 5 titoli nel motomondiale, da poco approdato al team Honda. “Non ho resistito ...

MotoGp – Lorenzo in secondo piano in una foto ufficiale : Jorge non nasconde il suo disappunto - i commenti… pungenti [FOTO] : Lorenzo in secondo piano nella foto della MotoGp: il maiorchino non nasconde il suo disappunto, i commenti social del pilota Honda La stagione 2019 di MotoGp sta per iniziare: il 10 marzo i piloti saranno tutti schierati in griglia di partenza per il primo Gp dell’anno, in Qatar, sul circuito di Losail. Alla vigilia dell’esordio stagionale non mancano le ‘punturine’ di Jorge Lorenzo, che sui social ci ha abituati a ...

MotoGp – Marquez come Rossi - Jorge Lorenzo ci ragiona su : “spero che con Marc non sia complicato come con Valentino” : Jorge Lorenzo e le sue sensazioni post infortunio: il pilota della Honda palesa la sua opinione in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019 Dal cambio di scuderia all’infortunio di Aragon, Jorge Lorenzo palesa in un’intervista le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019. Ai microfoni di Marca, il maiorchino, che non ha disputato i test pre-stagionali di Jerez, ma ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

