Malattie croniche | colpito il 10% di bambini e adolescenti italiani

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali : Fondazione Poliambulanza entra nella rete di eccellenza : Circa 1.000 pazienti lo scorso anno si sono rivolti a Fondazione Poliambulanza per la cura delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), come la malattia di Crohn, colite ulcerosa e altre infiammazioni della mucosa dell’intestino. E per la qualità dei trattamenti offerti l’ospedale bresciano è stato oggi ammesso nelle fila di una importante società scientifica, IG-IBD, Gruppo Italiano per le Malattie Infiammatorie Croniche ...

Malattie croniche : la metà dei pazienti non assume farmaci in modo corretto : La metà dei pazienti colpiti da Malattie croniche non assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti seguono le indicazioni del medico con discontinuità o abbandonano la cura dopo un breve periodo. Il problema diventa esponenziale negli anziani, toccando percentuali superiori al 70%. Con pesanti conseguenze, visto che in Europa la mancata aderenza alla terapia causa ogni anno quasi 200.000 morti, determinando significativi costi sociali. ...

Malattie infiammatorie croniche intestinali : “Sì ai biosimilari - ma servono informazione per il paziente e prescrizione medica” : Un position paper per dire sì all’uso dei biosimilari in Italia per il trattamento della malattia di Crohn e della colite ulcerosa: è stato emesso da IG-IBD, Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease, un gruppo di medici italiani specializzati nella gestione delle MICI, Malattie infiammatorie croniche intestinali. I biosimilari, che rappresentano una grande opportunità per far risparmiare il Sistema Sanitario Nazionale e ...

Più Malattie croniche in piccoli Comuni - più allergie nelle periferie delle città : La geografia delle malattie croniche non è uniforme nel Belpaese. Spetta alla Calabria il primato dei malati cronici, mentre a Bolzano si registrano i numeri più bassi. E’ quanto emerge dal focus dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede a Roma presso l’Università Cattolica, sulle malattie croniche. La prevalenza più elevata di almeno una malattia cronica si registra in Liguria con il 45,1% ...

Salute : meno rischi di Malattie croniche per chi studia di più : Chi studia di più è meno a rischio di cronicità. Nel nostro Paese il livello culturale ha, infatti, un effetto significativo sul rischio di cronicità. A ricordarlo è il focus dell’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle regioni italiane, che ha sede a Roma presso l’Università Cattolica, sulle malattie croniche. “I dati dell’Istat evidenziano che le persone con livello di istruzione più basso soffrono molto più ...

Malattie croniche in costante aumento. Spesa sanitaria sfiora 67 mld : Roma, 15 feb., askanews, - Sono 24 milioni gli italiani con una patologia cronica, ipertensione, artrite/artrosi e Malattie allergiche,, quasi il 40% della popolazione del Belpaese. Fra questi 12,5 ...

Diabete e Malattie croniche : Milano come Roma : Secondo i dati dell’ATS Milano Città Metropolitana, su 3,5 milioni di residenti circa 200.000 hanno il Diabete e un milione ha una malattia cronica

Cavolo - il super cibo che protegge da tumori e Malattie croniche : protegge dalle malattie croniche, dai tumori e aiuta a perdere peso: queste sono alcune delle tante proprietà del Cavolo, un vero e proprio super cibo. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che il Cavolo è uno degli ortaggi più salutari al mondo, considerato molto importante per la nostra alimentazione, perché ricco di sostanze benefiche. Nella famiglia del Cavolo troviamo moltissime varietà, dal Cavolo riccio a quello nero, passando per ...