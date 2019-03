Le servono soldi per le slot | madre fa prostiturie figlia 12enne

Filippine - vende dolci in strada col figlio neonato : “Il bimbo è malato - servono soldi per le cure” : La storia di Antonio Detablan, papà di 34 anni, e del figlioletto di 8 mesi Aquiro Jazz, arriva dalle Filippine. L’uomo è stato fotografato mentre vendeva in strada dei dolci fatti in casa per raccogliere fondi e curare suo figlio, affetto da atresia biliare e in attesa di un trapianto di fegato. Le foto su Facebook condivise da oltre 100.000 persone.Continua a leggere

Tav - Toninelli : "I soldi servono per la manutenzione non per un buco nella montagna" : Agenzia Vista, Annone, 01 marzo 2019 'Voglio impegnare le risorse del Tav per fare molto meglio di una galleria di cui l'Italia paga il 60%, la tratta francese non è finanziata fino al 2038, noi ...

Baskin - i Super -Abili di Avola alle finali di Cremona ma servono i soldi per la trasferta : L'invito, naturalmente, è stato esteso a tutti i cittadini impegnati nel sociale, nella politica, perché insieme la squadra ha bisogno del sostegno di tutta la città. Da parte del sindaco Cannata, a ...

Bussetti a professori e presidi del sud : 'Non servono più soldi - impegnatevi di più' : Per colmare il divario con le scuole settentrionali non servirebbero più fondi, basterebbe più impegno e lavoro da parte di dirigenti scolastici, docenti e alunni. Parola del ministro Marco Bussetti, che ha così risposto alla domanda di un giornalista sulle misure previste a supporto dell'istruzione nel meridione, durante la visita di ieri ad alcuni istituti scolastici campani. “Dovete impegnarvi forte", ha continuato Bussetti, sottolineando la ...

Bussetti : al Sud non servono più soldi ma solo più impegno e lavoro : Il ministro Bussetti, durante una visita alle scuole Mozzillo di Afragola e Morano al Parco Verde di Caivano, ha rilasciato al Corriere un’intervista che ha originato un fraintendimento da parte dei docenti del sud. In particolare è stato contestato il passaggio in cui il ministro, rispondendo alla domanda di una giornalista circa la sorte dei finanziamenti al Sud, in vista della regionalizzazione di cui si parla in questi giorni, ci si ...

Inps - stop alle buste arancioni : "I soldi servono a pagare i nuovi consiglieri" : Addio alle buste arancioni dell'Inps: quei 700mila euro ora servono per pagare gli stipendi ai nuovi consiglieri. Lo...