Il Porto vince 3-1 ai supplementari La Roma è fuori dalla Champions

Juventus - Cancelo non convince Allegri : il Portoghese in Champions potrebbe non giocare : La Juventus, in questi giorni è divisa tra campionato e Champions League ma inevitabilmente tutte le attenzioni dell'ambiente bianconero sono rivolte alla sfida del 12 marzo. Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da impiegare contro gli spagnoli. Uno dei grandi dubbi per la sfida di Champions League è Joao Cancelo. Il numero 20 bianconero, infatti, non è escludere che martedì possa essere tenuto in panchina. Contro l'Atletico ...

Safe Bag vince gara per aeroPorto Marsiglia : Safe Bag , leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha ricevuto comunicazione formale di aggiudicazione, per ulteriori 4 anni , per la ...

Mourinho : 'Porto-Roma? Sfida equilibrata. In Italia non c'è più l'ambizione a vincere lo scudetto' : José Mourinho è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo. Ecco le parole dell'ex tecnico tra le altre di Inter, Porto, Chelsea, Real Madrid e Manchester United: Ha incrociato spesso la Roma. 'Tanto ...

Zaniolo formato Champions : la Roma vince 2-1 sul Porto : La Roma batte il Porto per 2-1 all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Champions. In gol Zaniolo per due volte, poi Adrian. La partita di ritorno si giocherà il 6 marzo in...