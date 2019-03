Il piccolo Giulio indossa per la prima volta la protesi al braccio | la sua reazione

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nelle scorse ore sulla pagina facebook “e l’Agenesia del” è stato pubblicato un video che documenta i primi secondi di utilizzo della nuovaMio-elettrica da parte del, appena tre anni, nato senza una parte deldestro. “Il momento nel qualecapisce che da solo può aprire e chiudere la mano è davvero emozionante – scrive la mamma dinel post che accompagna il video -. Sia io che il tecnico ortopedico restiamo sorpresi dalladel! Per molti può essere un semplice movimento meccanico, ma per chi non ha la mano è un miracoloL'articolo Ilper lalaal, la suaemoziona: “Mamma, posso tenerla?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

