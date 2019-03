Georgina Rodriguez e il bagno sexy | follower in delirio su Instagram

Relax e sbiancamento dentale per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo completamente nuda nella vasca da bagno [VIDEO] : Un bagno caldo con tanto di sbiancamento dentale, la routine di bellezza di Georgina Rodriguez è social Sui social l’ultimo video postato da Georgina Rodriguez ha scatenato la curiosità dei sui fan. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, completamente nuda ed immersa nella vasca da bagno della sua casa di Torino, è alle prese con la sua routine di bellezza. Oltre a rilassarsi tra la schiuma, l’argentina sbianca i suoi ...

Georgina Rodriguez e l’amore per Ronaldo (e per la loro bambina) : Georgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in Italia«La mia principessa sta facendo i suoi primi passetti». Con queste parole, accompagnate da una faccetta sorridente, Georgina Rodrigues ha postato su Youtube un video in cui mostra orgogliosa i primi passi di Alana Martina, la bambina avuta nel novembre 2017 da Cristiano Ronaldo ...

Georgina Rodriguez - che lusso : pigiama di Vuitton da 2700 euro per la fidanzata di CR7 : Cristiano Ronaldo è da diversi anni uno degli atleti più pagati al mondo e, tra ingaggi e sponsor, può permettersi un tenore di vita decisamente elevato, che non esita a...

Cristiano Ronaldo diventa zio - la sorella di CR7 annuncia il lieto evento e Georgina Rodriguez condivide la loro gioia : Cristiano Ronaldo diventerà zio, la sorella di CR7 è in dolce attesa ed arriva anche il commento social di Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo sarà zio, ad annunciarlo la stessa sorella di CR7 su Instagram. Katia Aveiro sui social, a didascalia di una foto che la immortala con il pancione in vista, ha scritto: “non mi ricordo la mia vita prima di essere madre. Ed essendo una madre fa male, fa male così tante volte … ma fa male. Sento una ...

Georgina Rodriguez sexy accanto all’aereo privato : l’augurio ai follower prima della partenza [FOTO] : Georgina Rodriguez di nuovo in viaggio, la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo dopo essere stata in Argentina e a Courmayeur si mostra accanto al jet privato Un viaggio in Argentina per unirsi al lutto della sua famiglia e un giorno sulla neve a Courmayeur senza Cristiano Ronaldo. Questi gli ultimi due viaggi affrontati da Georgina Rodriguez, già pronta a ripartire. La bellissima fidanzata di CR7 si è mostrata sui social pronta per ...

Georgina Rodriguez ‘lascia a casa’ Cristiano Ronaldo : la Wags e i figli sulla neve a Courmayeur [FOTO E VIDEO] : Georgina Rodriguez a Courmayeur, la fidanzata di Cristiano Ronaldo se la spassa con i figli sulla neve della splendida località sciistica “Mandando la nostra migliore energia a papà ed al nostro fratellino ! Splendida giornata di ”. Con questa didascalia a corredo di alcune foto che la immortalano sulla neve, Georgina Rodriguez manda un messaggio a Cristiano Ronaldo e al primogenito di lui, impegnati entrambi con partite di ...

Il matrimonio e tanti nuovi progetti - Georgina Rodriguez sulla nuova vita in Italia con Cristiano Ronaldo : “siamo stati accolti bene” : Georgina Rodriguez torna sul matrimonio, la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo svela la sua intenzione di convolare a nozze con CR7 Georgina Rodriguez, dopo la morte del padre e il viaggio in Argentina, è tornata in Italia dove ha festeggiato il 34º compleanno del fidanzato Cristiano Ronaldo. La bellissima Wags in un’intervista a ‘Hola!’ è tornata sull’argomento matrimonio, facendo trapelare la sua volontà di ...