Forex | euro poco mosso Fari su tassi e TLTRO

Forex - euro poco mosso in attesa della BCE : Nel frattempo, stasera arriva il Beige Book sullo stato dell'economia statunitense. Tra le altre valute, la sterlina è poco mossa in vista del voto parlamentare sulla Brexit , in calendario la ...

Forex - euro debole dopo sforbiciata Bruxelles : La Commissione europea ha rivisto drasticamente al ribasso anche le previsioni per l'economia italiana , avvisando che la crescita resterà anemica e mostrerà una espansione del PIL di appena lo 0,2%, ...

Assiom Forex - gli operatori : recessione ormai certa in Europa : ... il 61% dei votanti vede il 2019 come l'anno giusto per un nuovo round sul fronte delle aggregazioni tra gli istituti di credito, anche se il 54% è convinto che il mondo del risparmio gestito non ...