F1 | Max Verstappen | “Sono entusiasta del nuovo progetto con Honda I test hanno dato

F1 - Test Barcellona 2019. Max Verstappen : “Non ho avuto problemi al motore - giornata buona” : Max Verstappen ha affrontato una giornata problematica nei Test F1 di Barcellona: in mattinata è rimasto fermo all’uscita della pitlane portando all’interruzione della sessione, nel pomeriggio ha invece commesso un Testacoda finendo nella ghiaia e poi è rimasto fermo ai box per oltre due ore in modo da permettere ai meccanici di effettuare dei controlli precauzionali sulla RB15. L’olandese ha comunque completato 128 giri ...

WTCR : Max Verstappen in pista nel round in Olanda : Formula One race winner Max Verstappen will be on track when the WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO heads to his native Netherlands later this season. The Red Bull star and national hero will be in action at the Jumbo Racing Days, driven by Max Verstappen, which takes place at Circuit […] L'articolo WTCR: Max Verstappen in pista nel round in Olanda sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 - Max Verstappen : “La macchina ha basi solide - oggi è stata una giornata positiva” : Si è conclusa una terza giornata dei test F1 di Barcellona quanto mai interessante e fruttifera in casa Red Bull. Max Verstappen, infatti, ha fatto segnare il quinto tempo in 1:18.787, mettendo a segno anche 104 tornate, inanellando diverse serie di long run importanti. “Sinceramente pensare troppo ai tempi non ha troppo senso nel corso dei test pre-stagionali – spiega l’olandese ai microfoni di SkySport – Il nostro lavoro ...

F1 - Max Verstappen : “Molto contento di aver fatto così tanti giri - ora sappiamo cosa migliorare” : Bilancio positivo in casa Red Bull per la prima giornata dei test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). Max Verstappen ha realizzato il quarto tempo in 1:19.426, ma soprattutto ha completato ben 128 giri sulla RB15, dando un segnale importante sull’affidabilità del motore Honda, che ha mostrato anche una buona potenza in diversi tratti del circuito. Il pilota olandese può quindi ritenersi soddisfatto per quanto mostrato in pista. Queste le ...

F1 - la nuova RB15 già piace a Max Verstappen : le prime parole dell’olandese dopo il filming day : Il pilota olandese ha svelato le prime sensazioni dopo aver guidato la RB15, monoposto presentata ieri dalla Red Bull I primi chilometri sono stati percorsi, Max Verstappen è apparso subito felice delle prime risposte regalategli dalla nuova Red Bull. Il filming day ha lasciato buone sensazioni all’olandese, che in un video postato sui social dal team di Milton Keynes ha espresso le sue sensazioni, rivelando di essersi sentito di ...

F1 - Max Verstappen : “Darò il 100% per pormi obiettivi ambiziosi. Sono curioso di sapere come il motore Honda si adatterà alla nostra macchina” : Max Verstappen è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale di F1 che prenderà il via dall’Australia, a Melbourne, il 17 marzo. Quest’oggi la Red Bull toglierà i veli dalla nuova vettura e la curiosità sulla macchina anglo-austriaca è molta. Le novità Sono diverse, in primis la partnership con Honda che sarà uno snodo importante per l’annata che ci apprestiamo a vivere. Di sicuro l’olandese, specie per ...

F1 - un leone per Max Verstappen : il pilota della Red Bull presenta il suo nuovo casco [VIDEO] : Il pilota olandese ha postato sui social un video in cui spiega i motivi che lo hanno spinto a cambiare la livrea del suo casco Nuova stagione e nuovo casco per Max Verstappen, presentato dal pilota olandese mediante i propri canali social. Stemperato il blu che ha accompagnato i primi anni in Formula 1, il colore predominante adesso sarà il bianco accompagnato dai due tori della Red Bull che campeggiano ai lati della visiera. Sulla parte ...

F1 - Max Verstappen : “Ho provato la Red Bull al simulatore - buone sensazioni. Con Honda un nuovo inizio - cercherò di vincere” : Max Verstappen si sta preparando in vista della nuova stagione, l’olandese proverà a lottare per il Mondiale F1 e cercherà di contrastare Ferrari e Mercedes nella corsa verso il titolo iridato. Il 21enne ha parlato della sua Red Bull che quest’anno monterà i motori Honda dopo i risultati scadenti ottenuti con i propulsori Renault, Verstappen ha dichiarato di avere testato la vettura al simulatore e le prime sensazioni sono positive. ...

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i suoi colleghi ha ...

F1 - Gasly non teme Max Verstappen : “non sono in Red Bull per fare il secondo - voglio provare a vincere” : Il giovane pilota francese ha messo le cose in chiaro in vista del Mondiale 2019, sottolineando come proverà a vincere se ne avrà la possibilità Prenderà il posto di Daniel Ricciardo al volante della Red Bull, ma non ha nessuna voglia di fare da scudiero di Max Verstappen. Nonostante la giovane età, Pierre Gasly pare avere già le idee chiare di quello che sarà il suo futuro prossimo, la personalità dell’olandese non lo spaventa, per ...