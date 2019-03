Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg | privacy e interoperabilità con WhatsApp

Rivoluzione bianconera? Ecco come potrebbe essere il nuovo 11 della Juventus con Zidane : Juventus pronta a mettere in atto una mini Rivoluzione che potrebbe partire proprio dalla panchina con l’allontanamento di Allegri per far posto a Zidane La Juventus potrebbe cambiare rotta nella prossima estate, dal punto di vista degli uomini, ma anche in panchina. In caso di sconfitta contro l’Atletico Madrid e conseguente eliminazione dalla Champions League, l’era Allegri in bianconero sarebbe da considerarsi chiusa. ...

Palermo - furti in casa durante matrimoni e funerali : Carabinieri arrestano violenta banda di ladri. Ecco come agivano : I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di 8 persone accusate a vario titolo di avere messo a segno furti in appartamento. Uno degli indagati è in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono accusati di furto aggravato, furto in abitazione, minaccia aggravata, danneggiamento, lesioni personali aggravate, commessi ...

Chiara Maci/ "Io come la Ferragni - Ecco perché!" - dagli inizi all'amore per La Mantia : Chiara Maci racconta gli esordi e spiega che anche lei è stata attaccata senza motivo come è accaduto a Chiara Ferragni, ecco perché.

La torta mimosa - Ecco come farla in pochi passi : Cosa farai la sera della festa della donna? Festeggerai con le amiche? Se così fosse, al menù della serata sicuramente non può mancare un dolce finale con un classico: la torta mimosa. ecco come farla! Ingredienti Per il pan di Spagna: 170 g di farina 220 g di zucchero 40 g di burro 6 uova una bustina di vaniglina sale Per la crema pasticciera: 3 tuorli 2 cucchiai di zucchero 3 dl di latte 2 cucchiai di farina una bustina di ...

Europa League - è il giorno di Eintracht-Inter : Ecco come vedere la gara : Dove vedere Eintracht Inter Europa League – Archiviata la sconfitta contro il Cagliari, che le è costata il terzo posto in classifica in campionato, l’Inter torna a concentrarsi sull’Europa League e si prepara ad affrontare quella che si è dimostrata una delle migliori formazioni della competizione fino ad ora: l’Eintracht Francoforte. Inter-Icardi, prove di disgelo: […] L'articolo Europa League, è il giorno di Eintracht-Inter: ecco come ...

SCUOLA/ Élite e scelta : Ecco come si sprecano le vite : L'affluenza o meglio la domanda concentrata verso certi istituti è il fattore culturale che manda in crisi la stessa idea italiana di istruzione e di SCUOLA

Ecco come ti rubano l'account Instagram : 7 Marzo 2019 - Una nuova truffa ha preso il social network fotografico più famoso del mondo: milioni di profili sono stati forzati da un gruppo di hacker. La notizia è data dall'aizenda di cybersicurezza Trend Micro, secondo cui il virus agisce quando un utente, solitamente un ...

Vittorio Feltri - Ecco il massimo che potrà fare uno come Nicola Zingaretti : I giornaloni importanti e conformistici esultano per la elezione di Zingaretti a capo del Pd, ma nessuno, a parte forse qualche laziale, sa chi sia costui. È un buon amministratore, questo è sicuro. Tuttavia un conto è dirigere una regione, un altro è resuscitare un partito in avanzato stato di deco

Vodafone offre Simple+ e Happy 20 Giga ai nuovi clienti : Ecco come averle : Torna ad essere disponibile online a 9,99 euro al mese l'offerta Vodafone Simple+, dedicata ai nuovi clienti che desiderano una soluzione all inclusive L'articolo Vodafone offre Simple+ e Happy 20 Giga ai nuovi clienti: ecco come averle proviene da TuttoAndroid.

Ecco come la Russia vuole costruire l’internet sovranista : Il presidente russo Vladimir Putin – Foto LaPresse – Fabio Ferrari Entra nel vivo in Russia la stesura della legge che garantirà alle autorità un controllo più profondo sull’accesso a internet. Di recente Mosca ha effettuato dei test per scollegarsi dalla rete globale al fine di verificare l’attuabilità della cosiddetta legge per la sovranità del web. A seguito del test, i legislatori russi hanno avviato il processo di stesura ...

Isco-Juventus - le ultimissime : Ecco come lo spagnolo può arrivare a Torino : ISCO JUVENTUS – Isco, centrocampista del Real Madrid, al termine di questa stagione potrebbe lasciare i blancos per iniziare una nuova avventura, lontano da Madrid. In questa stagione, infatti, lo spagnolo ha trovato poco minutaggio e questo lo ha convinto a cambiare aria al termine dell’annata. L’eliminazione prematura del Real Madrid dalla Champions League, contro […] More

Salone di Ginevra 2019 - Ecco come vedere il meglio della produzione mondiale : MILANO - Fedele alla sua missione storica, pur assecondando la rapida evoluzione che coinvolge, e per certi versi stravolge, l'intero mondo dell'auto, anche nell'89a tappa del suo lungo cammino il Salone di Ginevra mantiene il ruolo di prima - e non solo in senso cronologico - manifestazione europea del settore. Ne fanno fede le 79 ...

GT X Experimental. Ecco come saranno le Opel del futuro : come saranno le nuove Opel del futuro ? Ad anticiparlo è, come spesso succede, un prototipo. Nel caso del costruttore tedesco entrato a far parte del Gruppo PSA si tratta di un Suv elettrico da città ...

Reddito di cittadinanza al via oggi : Ecco come fare domanda : Il tanto atteso 6 marzo 2019 è arrivato: al via da oggi la possibilità di fare domanda per il Reddito di cittadinanza. Chi vuole richiedere e ottenere la misura di contrasto alla povertà, bandiera pentastellata e introdotta dal Governo Conte, può farlo a partire da oggi. Intanto i Caf lanciano l’appello: non fiondatevi tutti assieme agli sportelli. E si pensa di introdurre delle liste per appuntamento, per non ingolfare la macchina organizzativa ...