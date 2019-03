Daniele Nardi e Tom Ballard | individuate sagome sul Nanga Parbat ' Verifica con

Daniele Nardi e Tom Ballard - ultime notizie : due sagome sul Nanga Parbat : Daniele Nardi e Tom Ballard , ultime notizie : due sagome sul Nanga Parbat Non è ancora la parola fine sui due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat . Infatti sarebbero state individuate due sagome grazie alle osservazioni effettuate con un telescopio dal campo base della montagna e potrebbero essere proprio quelle di Daniele Nardi e Tom Ballard . Usare il condizionale è d’obbligo, perché non c’è ancora nulla di certo. La segnalazione è avvenuta ...

Alpinismo - sospese le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard : improbabile che siano ancora in vita : Sono state interrotte le ricerche degli alpinisti Nardi e Ballard , dispersi ormai da dieci giorni sul Nanga Parbat Le ricerche degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi da oltre dieci giorni sul Nanga Parbat nel nord del Pakistan sono state sospese . Lo ha annunciato Karrar Haidri del club alpino pakistano, che ha organizzato la spedizione di soccorso. “Non ci aspettiamo che siano ancora vivi – ha aggiunto Nazir ...

Daniele Nardi e Tom Ballard - “due sagome individuate sul Nanga Parbat” : “Due sagome sono state individuate sul Nanga Parbat. A comunicarlo è l’alpinista basco Alex Txikon; da questa mattina all’alba, stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete”.Questo quanto spiega lo staff dell’alpinista Daniele Nardi sul profilo Facebook. “All’arrivo degli elicotteri, previsto a breve, sarà avviata una esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di alcune ...