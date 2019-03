Casellati | germi dell' odio non sconfitti

ansa

(Di giovedì 7 marzo 2019) "I recenti fatti di cronaca in Francia, Argentina e non solo - ricorda - sono un monito a non abbassare mai la guardia rispetto a qualsiasi atteggiamento negazionista o giustificazionista".

