Voto di scambio | il deputato di FdI | “Stringere la mano a uno dell’Anonima sequestri?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) “Se siete in un bar di Orgosolo (in provincia di Nuoro, ndr) provate a non stringere laa uno dell’Anonima. Gli rifiutate il saluto? Perché non ci provate a farlo?”. A dirlo, alla Camera, dove è in corso la discussione generale sulla riforma che riguarda ildipolitico-mafioso, ildi Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.L'articolodi, ildi FdI: “Stringere laa uno dell’Anonima? Provate voi a non farlo…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ManlioDS : A Montecitorio si vota la riforma #M5S contro il voto di scambio politico mafioso e ovviamente #ForzaItalia e #PD f… - carlosibilia : Queste le urne in #Estonia. Presto anche in Italia grazie alla proposta di legge “#ElezioniPulite” faremo important… - petergomezblog : Eraclea, il corteo antimafia è un flop e i cittadini raccolgono firme a sostegno del sindaco arrestato per voto di… -