Università Confindustria Servono lauree multidisciplinari per rispondere alle richieste

agenpress

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Mareschi Danieli ha poi sottolineato che l'iniziativa non nasce a caso, ma scaturisce da una precisa richiesta del mondo delle imprese. 'Perché il problema in Inghilterra come in Italia è trovare ...

soveratiamo : - S1Tv : Lavoro e formazione, al via il patto tra Confindustria Catanzaro e Università “Magna Graecia”… - peppinolive : RT @DamascelliD: Condivisione unanime, in IV Commissione Regione #Puglia, della mia proposta di legge per valorizzare capitale umano e riso… -